LG유플, 이통사 첫 '통합요금제' 출시…월 2만8000원에 '데이터 무제한'

LG유플러스 신규 통합 요금제/그래픽=이지혜

LG유플러스(14,960원 ▼180 -1.19%)가 이동통신사 중 가장 먼저 5G·LTE 통합 요금제를 선보인다. LG유플러스는 브랜드 철학 '심플리 유플러스'(Simply. U+)에 맞춰 이를 계기로 복잡한 요금 체계를 간소화하고 이용자가 별도 신청 없이 각종 혜택을 받을 수 있게 서비스를 개선할 계획이다.

LTE·5G 요금제 53→18개 간소화…월 2만8000원에 '무제한 데이터'

LG유플러스는 다음 달 1일부터 총 53개였던 LTE·5G 요금제를 18개로 간소화한다고 28일 밝혔다. LG유플러스는 네트워크 유형, 이용자 연령 등에 따라 분화됐던 기존 요금체계를 데이터 제공량과 속도를 기준으로 정리한다. 특히 개편 요금체계는 모든 요금제에 데이터 안심옵션(QoS)이 제공된다. QoS는 데이터 소진 이후에도 추가 과금 없이 제한된 속도로 무제한 데이터를 쓸 수 있는 옵션이다. 가장 저렴한 월 2만8000원 요금제로도 무제한 데이터를 쓸 수 있게 된 셈이다.

QoS 속도는 요금제별로 다르다. 월 요금이 2만8000원인 '데이터플랜 300MB'부터 4만7000원인 '데이터플랜 9GB'까지는 400Kbps고 5만5000원인 '데이터플랜 14GB'부터 6만6000원'인 '데이터플랜 80GB'는 1Mbps다. 6만8000원인 '데이터플랜 95GB'는 3Mbps고 각각 7만원, 7만5000원인 '데이터플랜 125GB'와 '데이터플랜 150GB'는 5Mbps다.

LG유플러스는 다음달 1일부터 총 53개였던 LTE·5G 요금제를 18개로 간소화한다고 28일 밝혔다./사진제공=LG유플러스

연령별·인터넷 결합 혜택 자동 적용

LG유플러스는 이용자가 직접 제공받을 혜택을 선택해야 했던 기존 방식에서 벗어나 연령·이용 특성 등에 따른 혜택이 자동 적용되는 '세그형 혜택 자동 적용' 방식을 도입한다. 예를 들어 월 4만7000원인 '데이터플랜9GB'를 사용하던 청소년 이용자가 20세가 되면 별도 신청 없이 추가 4GB 데이터 혜택을 받을 수 있다.

모바일과 인터넷을 각각 가입한 뒤 별도로 결합을 신청해야 했던 기존 구조를 하나로 통합한 '올인원' 상품도 출시한다. 올인원에 특화된 전용 인터넷 요금제 '너겟 올인원'도 나온다. 기존에 쓰던 인터넷 상품을 모바일 요금제와 결합해 별도 신청 없이 결합 혜택을 제공하는 상품이다.

마지막으로 LG유플러스는 로밍 가능 국가를 확대해 전 세계 100개국(자치령 포함)에서 5G 로밍 서비스를 제공한다.

이재원 LG유플러스 소비자부문장(부사장)은 "심플리는 복잡한 통신을 쉬운 통신 경험으로 바꾸기 위한 LG유플러스의 이용자 경험 혁신 방향"이라며 "이용자 의견을 실제 서비스에 반영하는 플랫폼 '심플랩'(Simple. Lab)을 통해 체감되는 혁신을 이어가겠다"고 말했다.