이노스페이스, 북미 시장 진출 '가속'…美 기업과 두 번째 파트너십 체결

이노스페이스는 미국 앙상블 커머셜 서비스와 발사 서비스 유통 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 사진은 양사 로고. 앙상블 커머셜 서비스(왼쪽), 이노스페이스(오른쪽) /사진=이노스페이스

국내 우주 발사체 기업 이노스페이스(15,360원 ▼770 -4.77%)가 미국 기업과 두번째 발사 서비스 파트너십을 맺었다. 이를 계기로 북미 시장 내 발사 서비스 영업을 강화한다는 계획이다.

28일 이노스페이스는 미국 앙상블 커머셜 서비스와 발사 서비스 유통 계약을 체결했다고 밝혔다.

지난해 8월 미국 '애로우 사이언스 앤 테크놀로지'와 맺은 계약에 이은 두 번째 발사 서비스 파트너십 계약이다.

앙상블 커머셜 서비스는 2017년 미국 워싱턴 D.C에서 설립된 AI 디지털 서비스 기업으로 최근 발사 서비스 분야로 사업 영역을 확장 중이다. NASA(미국항공우주국) 등 정부 기관을 대상으로 디지털 솔루션, 데이터 분석, 클라우드 기반 시스템 등 개발 서비스를 제공한 바 있다.

이번 계약에 따라 앙상블 커머셜 서비스는 미국 내 위성 기업, 우주 스타트업, 연구기관 등 잠재 고객을 발굴하고, 이노스페이스의 소형위성 발사 서비스 수요와 연계 가능한 고객을 찾는다. 또 미국 위성 산업 및 발사 수요 동향 등 시장 정보를 이노스페이스에 정기적으로 제공하는 등 이노스페이스의 북미 시장 내 영업 활동을 지원한다.

한편 이노스페이스는 이번 계약으로 대만, 일본, 이탈리아, 네덜란드, 미국, 독일, 영국 등 7개국 9개 사와 발사 서비스 파트너십을 맺게 됐다.

김수종 대표이사는 "미국 내 두 번째 파트너사 확보를 계기로 아시아·유럽·북미를 아우르는 글로벌 영업 네트워크를 고도화하고, 실질적인 영업 성과로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 했다.