노사 합의 결렬에 정신아 카카오 대표 사과…조직 개편 예고

정신아 카카오 대표/사진제공=카카오

정산아 카카오(38,950원 ▼1,550 -3.83%) 대표가 창사 이래 첫 본사 파업 위기에 "여러 우려와 불확실성을 빠르게 해소하지 못한 점 진심으로 송구하다"고 사과했다.

28일 정보기술(IT)업계에 따르면 정 대표는 이날 오전 사내 게시판 공지를 통해 지난 27일 노사 간 임금교섭 조정이 최종 합의에 이르지 못한 점에 대한 입장을 이같이 올렸다.

정 대표는 "협의가 길어지며 크루 여러분의 기다림 또한 길어지는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "서로의 입장 차이를 충분히 좁히지 못한 상황이지만 우리는 결국 카카오 안에서 함께 일하며 같은 방향을 향해 나아가야 할 크루"라고 강조했다. 이어 "서로의 목소리에 더 귀 기울이고 차이를 대화로 풀어나가며 다시 하나의 카카오로 힘을 모아갈 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.

아울러 정 대표는 조직 개편을 예고했다. 기존 프로덕트 조직을 '카카오톡'과 '비즈니스'로 이원화 한다. 프로덕트 조직을 이끌던 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)는 전날 사의를 표하고 퇴사 절차를 밟고 있다.

사용자 중심의 서비스 운영을 위한 태스크포스(TF)도 신설한다. 유저퍼스트(User First) TF를 신설해 이용자와의 소통 강화와 서비스 전반의 완성도를 끌어올린다는 계획이다. 아울러 기존 분산돼 있던 디자인 조직은 하나로 통합해 각 영역의 전문성과 협업의 시너지를 높일 예정이다.

앞서 전날 경기지방노동위원회는 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(크루유니언)와 카카오의 임금협약 교섭 관련 2차 조정을 진행했으나 결국 조정 중지 결정을 내렸다. 이로써 노조가 쟁의권을 얻어 파업에 돌입할 수 있게 되면서 카카오 창사 이래 첫 파업 가능성이 생겼다. 노조는 파업 시점과 방식 등 절차를 논의한 뒤 단체행동의 수위를 결정할 계획이다.