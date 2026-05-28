"아시안게임까지 간다"…배틀그라운드 모바일, 마운틴듀와 공식 파트너십

크래프톤(254,500원 ▼500 -0.2%)의 모바일 게임 PUBG MOBILE(배틀그라운드 모바일)이 글로벌 음료 브랜드 마운틴듀와 2026년 공식 파트너십을 체결했다. 게임 마케팅과 e스포츠, 아시안게임 연계 콘텐츠까지 협업 범위를 확대한다.

양사는 이번 파트너십을 통해 이용자 참여형 콘텐츠와 e스포츠 팬 경험 강화에 초점을 맞춘 공동 마케팅을 진행할 계획이다. 게임 안팎을 연결하는 이벤트와 콘텐츠를 통해 이용자 접점을 넓힌다는 전략이다.

마운틴듀는 지난해에 이어 올해도 배틀그라운드 모바일 국내 프로 리그인 PUBG MOBILE PRO SERIES(PMPS) 타이틀 스폰서로 참여한다. 시즌 기간 동안 온·오프라인 이벤트와 팬 참여 프로그램도 운영할 예정이다.

양사는 2026 아이치·나고야 아시안게임 연계 프로젝트도 추진한다. 배틀그라운드 모바일 국가대표팀의 준비 과정을 담은 다큐멘터리 콘텐츠를 제작하고, 국가대표 응원 캠페인도 순차 공개할 계획이다.

크래프톤 관계자는 "마운틴듀와의 협업을 통해 이용자와 e스포츠 팬들에게 더 다양한 경험을 제공할 예정"이라며 "게임과 e스포츠, 국가대표 응원 문화가 연결되는 프로젝트를 지속 확대하겠다"고 밝혔다.