"카톡은 잘 되는데 왜 우리는?"…카카오 첫 본사 총파업 위기

정신아 카카오 대표

카카오(40,100원 ▼400 -0.99%)가 창사 이후 처음으로 본사 총파업 위기에 몰렸다. 노사 갈등이 격화되자 정신아 대표가 직접 사과문을 올리고 조직 개편 카드까지 꺼내 들었다.

정 대표는 지난 28일 사내 게시판을 통해 "협의가 길어지며 크루 여러분의 기다림도 길어지고 있다"며 "우려와 불확실성을 빠르게 해소하지 못한 점 진심으로 송구하다"고 밝혔다.

전날 경기지방노동위원회에서 열린 2차 임금교섭 조정이 최종 결렬된 데 대한 공식 사과다. 정 대표는 "아직 입장 차가 있지만 대화를 통해 다시 하나의 카카오로 힘을 모아가겠다"고 덧붙였다.

카카오는 동시에 조직 개편도 예고했다. 기존 프로덕트 조직을 '카카오톡'과 '비즈니스' 중심으로 재편한다. 흩어져 있던 디자인 조직은 통합한다. 협업 효율과 서비스 완성도를 높이겠다는 취지다.

특히 카카오톡 조직 안에는 '유저 퍼스트(User First) TF'를 신설한다. 이용자 관점에서 서비스 품질과 소통 체계를 다시 점검하겠다는 의미다.

하지만 내부 분위기는 여전히 험악하다. 노사는 지난 27일 오후 3시부터 약 8시간 동안 마라톤 협상을 벌였지만 결국 '조정 중지' 결정을 받았다. 핵심 쟁점은 500만원 규모 RSU(양도제한조건부주식)를 성과급에 포함할지 여부였다. 사측은 RSU도 사실상 보상 체계 일부라는 입장이다. 반면 노조는 성과급과 별개로 봐야 한다고 맞서고 있다.

조정이 결렬되면서 민주노총 화섬식품노조 카카오지회 '크루유니언'은 쟁의권을 확보했다. 노조는 6월 총파업 준비에 들어가겠다고 선언했다.

상황은 본사만의 문제가 아니다. 이미 카카오엔터프라이즈, 카카오페이, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 주요 계열사에서도 조정이 결렬됐다. 파업 찬반투표 역시 가결된 상태다.

노조가 실제 파업에 돌입하면 카카오 창립 20여 년 만의 첫 본사 총파업이 된다. 노조는 우선 6월 10일 판교역 일대에서 집회와 행진에 나설 예정이다.

업계에서는 파업 장기화 가능성도 주시하고 있다. 특히 장애 대응이나 긴급 운영 인력이 필요한 상황에서 공백이 발생할 경우 서비스 안정성 문제가 불거질 수 있다는 우려다.

카카오 측은 "어떠한 상황에서도 서비스 안정성을 유지하고 고객 영향을 최소화할 수 있도록 비상 대응 체계를 준비하고 있다"고 밝혔다.