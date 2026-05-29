지난해 하반기 유료방송 가입자 3615만…케이블TV 15만 줄었다

지난해 하반기 인터넷멀티미디어방송(IPTV), 종합유선방송(SO), 위성방송 등 유료방송 가입자가 약 3615만으로 조사됐다.

인터넷멀티미디어방송(IPTV) 가입자 수는 완만하게 증가한 반면, 종합유선방송(SO)과 위성방송 가입자 수는 감소세가 지속된다.

방송미디어통신위원회는 29일 이같은 내용의 '2025년도 하반기 유료방송 가입자 수와 시장점유율'을 발표했다.

한국정보통신진흥협회(KAIT)가 인터넷멀티미디어방송, 종합유선방송, 위성방송 사업자를 대상으로 올 1~3월 실무조사를 진행했고, 민간위원으로 구성된 전문심의회에서 지난 4월 심의·의결해 유료방송 가입자 수가 확정됐다.

이에 따라 지난해 하반기 유료방송 가입자 수는 3615만70으로 상반기 대비 7만6030 가입자가 줄어든 것으로 나타났다. 2024년 상반기에 처음 감소한 이후 하락세가 유지되고 있다.

매체별로는 인터넷멀티미디어방송(IPTV)가 2153만5256 가입자로 59.57%의 비중을 차지해 가장 높았다. 이어 종합유선방송(SO)은 1193만5236 가입자(33.01%), 위성방송은 267만9578 가입자(7.41%) 순이었다.

최근 3년간 매체별 추이를 살펴보면 인터넷멀티미디어방송(IPTV) 가입자 수는 완만하게 증가한 반면, 종합유선방송(SO)과 위성방송 가입자 수는 감소세가 유지됐다.

사업자별 가입자 수는 △케이티(KT(54,100원 ▲900 +1.69%))가 912만3463 가입자(25.24%)로 1위를 유지했으며 △SK 브로드밴드(IPTV) 669만1354 가입자(18.51%) △LG유플러스(16,140원 ▼280 -1.71%)572만439 가입자(15.82%) △LG헬로비전 339만1130 가입자(9.38%) △SK 브로드밴드(SO) 274만7125 가입자(7.60%) 순으로 집계됐다.