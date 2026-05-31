넷마블, 신작 '솔: 인챈트' 1차 캐릭터명 선점 15분 만에 조기 마감

넷마블(42,350원 ▼150 -0.35%)이 출시 예정 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) 'SOL: enchant(솔: 인챈트)' 2차 캐릭터명 선점을 다음달 5일 오후 8시까지 진행한다고 31일 밝혔다. 앞서 실시한 1차 캐릭터명 선점이 15분 만에 조기 마감됨에 따라 서버 수용 인원을 증설했다.

2차 캐릭터명 선점은 1차와 동일하게 6개 월드 총 30개 서버를 대상으로 진행된다. 선착순으로 전체 서버 내 단 하나뿐인 캐릭터명을 선점할 수 있다.

캐릭터명 선점은 사전등록 이후 'SOL: enchant' 공식 브랜드 사이트에서 넷마블 통합인증 로그인을 통해 참여할 수 있다.

한편 넷마블은 다음달 18일 낮 12시 정식 출시를 앞두고 'SOL: enchant' 사전등록을 진행 중이다. 이용자들은 공식 사이트와 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있으며, 참여 시 '무한의 체력 회복제'를 비롯한 다양한 인게임 보상을 받을 수 있다.

넷마블은 공식 사이트와 유튜브 채널 등을 통해 다양한 인게임 영상과 세부 정보를 순차적으로 공개할 계획이다.