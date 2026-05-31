배민, 애플페이 해외카드 결제 지원…외국인도 손쉽게 주문 가능

배달의민족 운영사 우아한형제들이 국내 배달플랫폼 최초로 애플페이 해외카드 결제를 지원한다고 31일 밝혔다. 다음달 2일부터 해외 발급 신용카드(VISA·Master·JCB·Amex) 결제수단을 확대 도입한다.

애플페이는 애플의 간편결제 서비스다. 기존에는 배민에서 국내 발급 카드로만 애플페이 결제가 가능했다. 이번 결제수단 확대로 우리나라에 방문하는 외국인들이 보다 손쉽게 한국의 배달문화를 경험할 수 있게 됐다.

실제 배민 앱 내 해외 결제 수단을 통한 주문 건수는 지속 증가하고 있다. 지난 1분기 해외 결제 수단을 통한 배달 주문 건수는 전년동기 대비 약 3.7배 증가했다. 또한 지난달 해외 결제수단을 통한 결제액은 전년 동월 대비 약 14배 증가했다.

최성길 우아한형제들 결제정산프로덕트실장은 "다국어 서비스 지원과 더불어 이번 애플페이 해외카드 지원으로 우리나라를 찾는 외국인들이 보다 편리하게 우리나라의 음식배달 문화를 경험하길 바란다"고 말했다.

한편, 배민은 애플페이 이외에도 다국어 서비스 지원 등을 통해 외국인 고객의 편의성을 높이고 있다. 대규모 언어모델(LLM) 기반의 생성형 인공지능(AI) 기술을 적용해 영어, 중국어, 일본어 서비스를 지원하고 있다. 지난 21일에는 '쉬운 배달앱 사용법' 영문판을 배포해 한국어를 모르는 외국인 고객의 배달앱 접근성을 높였다.