백영현 포천시장 후보, "살아나는 골목경제 만들겠다"

백영현 포천시장 후보. /사진제공=백영현 후보

백영현 국민의힘 포천시장 후보가 소상공인과 중소기업의 경쟁력을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 '살아나는 골목경제 만들기' 공약을 발표했다.

백 후보는 우선 고금리로 어려움을 겪는 소상공인들의 금융 부담을 완화하기 위해 경영안정자금 이자 보전 사업을 추진하겠다고 1일 밝혔다.

또한 노후 점포의 경쟁력 강화를 위해 간판 교체, 스마트오더 시스템 도입 등 상권 인프라 개선 사업을 지원할 방침이다.

전통시장의 경우 문화·관광 자원과 연계한 활성화 정책을 통해 외부 방문객이 찾는 유입형 상권으로 전환하는 방안을 추진한다.

또 지역 상권의 체계적인 지원을 위해 상권활성화센터 설치를 추진하고, 현장을 직접 찾아가는 방문형 상권매니저 운영을 통해 소상공인 맞춤형 지원 서비스를 제공할 방침이다.

지역 산업 경쟁력 강화 방안도 제시했다. 백 후보는 AI 기반 스마트팩토리 구축 지원을 확대 추진해 강소기업 육성을 강화하고, 기업의 생산성과 혁신 역량을 높일 구상이라고 강조했다.

백 후보는 "소상공인과 중소기업이 살아야 지역경제가 살아난다고 생각한다"며 "골목상권 회복과 기업 경쟁력 강화를 통해 활력 있는 포천을 만들어 나가겠다"고 말했다.