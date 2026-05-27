셀트리온, '사이언스&이노베이션 데이' 개최…신약 가치 관심 집중

셀트리온(195,100원 ▲100 +0.05%)은 지난 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 '셀트리온 사이언스&이노베이션 데이 2026'(CSID)를 개최했다고 27일 밝혔다.

'오픈 이노베이션으로 여는 글로벌 신약'을 주제로 열린 이번 CSID는 셀트리온의 신약 청사진과 차별화된 개발 역량을 시장에 알리고, 글로벌 신약 기업으로 도약하겠다는 메시지를 전달하기 위해 마련됐다. 셀트리온과 오픈 이노베이션을 통해 협력하고 있는 기업들의 특화된 경쟁력도 소개됐다.

특히 지난해 행사에서는 참여 대상이 국내외 애널리스트 등 증권가에 국한됐으나, 올해부터는 기관 투자자, 벤처 캐피탈(VC), 리서치 기관 등으로 청중을 확대해 셀트리온의 신약 가치를 폭넓게 이해하는 시간을 가졌다.

이날 행사에서 권기성 셀트리온 연구개발부문장은 '셀트리온 신약 비전'을 주제로 한 발표에서 차세대 항체 개발 전략과 기술적 차별성, 사업화 방향을 소개했다. 또 자체적으로 축적한 개발 역량 위에 외부 파트너사의 혁신 기술을 결합하고, 보다 경쟁력 있는 신약개발 모델을 구축해가는 중이라고 설명했다. 이어진 행사에서는 셀트리온과 협업하고 있는 카이진, 포트래이, 갤럭스 등 바이오벤처 기업 대표들이 주제 발표에 나섰다.

이후에는 장소용 셀트리온 신규사업담당장이 신약 개발 생태계를 확장하고 있는 오픈 이노베이션 로드맵과 다양한 협력 사례를 소개했다. 현재 셀트리온은 전국 각지에서 공공기관, 대학 등과 총 6개 오픈 이노베이션 프로그램을 운영하고 있으며, 미국, 일본, 중국 등 글로벌 시장으로도 프로그램을 지속 확장해 나갈 계획이다.

행사 마지막 순서에서는 서진석 셀트리온 대표가 연사로 나서 신약 포트폴리오를 전반적으로 소개하고, 오픈 이노베이션 실행에 대한 청사진을 제시했다. 서진석 대표는 현재 셀트리온이 항체약물접합체(ADC), 다중항체, 신규항체·융합 단백질, 펩타이드, 마이크로바이옴 등 다양한 모달리티(치료적 접근법) 영역에서 글로벌 미충족 수요에 맞는 신약 개발을 진행 중이라고 설명했다. 이어 셀트리온의 바이오 사업 전주기 역량에 기반해 오픈 이노베이션을 통한 글로벌 신약 성공 사례를 창출하겠다고 강조했다.

이번 행사는 셀트리온의 신약 개발 역량에 대한 시장의 인식을 제고하고, 투자자 관점에서 관심을 높이는 계기가 됐다는 평가다. 행사에 참석한 정이수 IBK투자증권 연구원은 "셀트리온이 추진 중인 신약 파이프라인의 개발 현황과 기술적 차별성을 보다 구체적으로 확인할 수 있는 자리였다"라며 "특히 오픈 이노베이션을 통해 확보한 기술과 파이프라인의 가치에 대한 이해도를 높일 수 있었다는 점에서 뜻깊었다"고 말했다.