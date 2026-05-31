의사·환자 대화만 해도 의무기록 술술…'AI 비서' 지·필·공 지킨다

#. 진료실에서 의사가 환자와 만나 나눈 이야기를 듣고 AI(인공지능)가 자동으로 전자의무기록(EMR)을 작성한다. 시간대별 증상(Subjective), 혈압·맥박 같은 검사 결과(Objective), 의심 질환 등 환자 평가 결과(Assessment), 치료 계획(Plan)을 각각 구분해 실시간으로 정리한다. EMR 정보는 심전도·영상 판독 결과, 주 증상과 현재 병력까지 방대한 자료와 함께 환자 치료를 의뢰하는 '새 병원'으로 온라인 전송된다. 환자를 처음 봐도, 경험이 부족해도 짧은 시간 안에 환자의 상태와 진료 과정, 필요한 처치를 한눈에 파악할 수 있는 수준이었다.

보건복지부는 지난 29일 서울대병원 윤병덕홀에서 출입 기자단을 대상으로 이 같은 'AI 기반 환자 의뢰·회송 시스템'(SNUH AI)을 시연했다.

복지부는 지난 3월 '보건의료 전주기 AX(인공지능 전환) 스프린트 사업' 공모를 통해 EMR 개발사인 이지케이텍을 주관기관으로 선정, 시스템을 고도화하고 있다. 하반기 △서울·경기 권역(서울대병원(권역)과 서울의료원·성남시 의료원) △전남 권역(전남대병원(권역)과 광주기독병원 △강원 권역(강원대병원(권역)과 영월·강릉·평창의료원) 등 세 곳에서 실증 작업에 돌입하고, 향후 2~3년 사이 전국 공공병원 적용을 검토할 예정이다.

복지부 관계자는 "선정된 공공병원에는 하반기 '공공의료 AI 고속도로 사업'과 연계해 국가 그래픽처리장치(GPU)·공공 AX 전용망 등 인프라를 지원할 계획"이라 말했다.

지난 29일 오전 서울대병원에서 진행된 정책간담회에서 곽수헌 서울대병원 기술연구센터장(내분비대사내과 교수)이 발표하고 있다./사진=보건복지부

복지부는 AI가 지역 의료공백의 해결책이 될 수 있을 것으로 기대한다. 부족한 일손을 메우는 동시에 의료 질 향상을 끌어낼 수 있다고 판단하고 있다. 기술 시연에 참관한 정경실 복지부 보건의료정책실장은 "보건의료 분야에서 AI는 신약·의료기기 개발 등 다양하게 적용될 수 있지만, 특히 의료기관의 AX 전환은 의료체계 전반을 바꾸는 혁신의 단초가 될 것"이라 말했다.

전문가들도 AI의 도입이 지역·필수·공공(지·필·공) 의료에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다. 같은 날 열린 현장 간담회에서 신현웅 한국보건사회연구원 보건의료정책연구실장은 "임상 필요성에 따라 의료기관을 결정하면 1, 2, 3차 의료전달체계가 정립될 수 있을 것"이라며 "AI 활용으로 지역 공공병원이 수도권 수준의 진료가 가능해진다면 환자 유출 압력도 줄 수 있다"고 분석했다.

곽수헌 서울대병원 기술연구센터장(내분비대사내과 교수)도 "의료기록에는 의사의 판단 근거까지 다 담지 못하는 경우가 많고 짧은 시간에 의무·검사 기록 모두를 면밀히 확인하기도 어렵다"며 "AI는 의료진이 입력보다 판단에 집중할 수 있게 돕고, 환자를 받는 병원도 보다 수월하게 응급·연속 진료를 수행할 수 있게 한다"고 말했다.

조승연 영월의료원 외과 과장 역시 "(진료정보교류에) AI를 제대로 활용할 수 있다면 천군만마를 얻는 것"이라며 "예를 들어 지방 환자가 항암치료를 위해 대형병원 앞에 단기 숙식하는 모습이 사라질 수도 있을 것"이라 기대했다. 다만 그는 "지방의료원은 EMR 시스템이 노후화했지만 자체 개발·유지하기엔 매달 수 십억원에 달하는 예산을 감당할 여력이 없다"며 "행위별 수가가 아닌 환자 편의성 증대, 건강지표 개선 등의 평가 기준을 새롭게 만들고 기관 단위로 지원하는 등의 방안이 마련돼야 한다"고 제안했다.