한미약품, 릴리와 '소네페글루타이드' 라이선스 계약…총 1.9조 규모

한미그룹 본사

한미약품(552,000원 ▲61,000 +12.42%)이 글로벌 제약사 일라이 릴리(이하 릴리)와 바이오신약 후보물질 '소네페글루타이드'(과제명 LAPSGLP-2 analog)의 개발·제조·상업화를 위한 라이선스 계약을 체결했다고 1일 공시와 자료를 통해 밝혔다.

이번 계약에 따라 한미약품은 릴리로부터 확정 계약금 7500만 달러(한화 약 1129억원)를 수령한다. 임상 개발, 규제 승인 및 상업화 마일스톤 달성 시 최대 11억 8500만 달러(한화 약 1조 7844억원)를 추가로 수령할 수 있다. 제품 출시 이후에는 별도의 로열티를 수취할 예정이다.

소네페글루타이드는 한미약품이 독자적으로 보유한 바이오의약품 지속형 플랫폼 기술인 '랩스커버리'(LAPSCOVERYTM)가 적용된 신약후보 물질이다. 글루카곤 유사 펩타이드-2 (GLP-2)의 장 성장 촉진, 염증 완화, 장 점막 보호 및 재생 등 생물학적 효과에 주목해 다양한 비임상 연구를 통해 이를 입증해왔다. 현재는 단장증후군(Short Bowel Syndrome)을 적응증으로 글로벌 임상 2상을 진행 중이다.

한미약품은 현재 진행 중인 단장증후군 글로벌 임상 2상을 완료 시점까지 수행할 예정이며, 릴리는 소네페글루타이드의 비임상 및 임상 데이터에 근거하여 추가 임상 시험을 추진할 예정이다.

릴리는 이번 계약으로 한국을 제외한 전 세계에서 소네페글루타이드의 개발, 제조 및 상업화에 대한 독점적 권리를 확보하게 된다.

임주현 한미그룹 부회장은 "릴리가 소네페글루타이드의 개발 잠재력을 높이 평가했다는 점이 뜻깊다"며 "한미약품은 '인간존중과 가치창조'라는 우리의 사명을 혁신적인 신약 개발을 통해 지속해서 추진해 나가겠다"고 말했다.