삼성에피스, 삼성서울병원과 의료데이터 기반 신약 플랫폼 개발 맞손

김경아 삼성바이오에피스 사장(왼쪽)과 박승우 삼성서울병원 원장이 인천 송도 삼성바이오에피스 사옥에서 공동연구 협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. /사진=삼성바이오에피스

삼성바이오에피스는 삼성서울병원과 지난달 29일 바이오 메디컬 분야의 차세대 기술 역량 확보를 위한 공동 연구 협약을 체결했다고 1일 밝혔다. 이번 협약을 통해 삼성바이오에피스와 삼성서울병원은 협의체 및 연구자문위원회를 운영해 2030년 말까지 다양한 연구 과제를 함께 수행할 예정이다.

삼성바이오에피스는 삼성서울병원이 보유한 풍부한 의료 데이터를 바탕으로 인공지능(AI)을 접목한 최적의 환자 치료 기술 개발 및 신약 타깃 발굴 플랫폼 기술 구축을 목표하고 있다. 이를 통해 확보한 연구 데이터를 향후 항체-약물 접합체(ADC) 등 신약 개발 및 임상 전략에도 활용할 계획이다.

협약식에 참석한 김경아 삼성바이오에피스 사장은 "이번 협약을 통해 삼성만의 차별화된 헬스케어 생태계를 활용해 환자 미충족 의료 수요를 해결하고 기술 혁신을 선도하는 기반을 구축하고자 하며, 삼성서울병원과 함께 환자의 더 나은 삶에 기여하는 연구 성과를 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

박승우 삼성서울병원 원장은 "미래의료는 초정밀 의료를 구현해 나가는 과정이라고 생각한다. 미래의료를 앞당기고, 우리나라 의료가 세계로 뻗어나가도록 삼성바이오에피스와의 협력을 성공으로 이끌겠다"고 말했다.