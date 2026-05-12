트럼프 참석 연회 총격범, 법정 출석…"무죄" 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관출입기자협회 만찬장 앞에서 총격 사건을 벌인 용의자가 11일(현지시간) 법정에서 무죄를 주장했다고 로이터 통신이 보도했다.

사건 용의자인 콜 토머스 앨런(31)의 변호인인 테지라 아베 변호사는 이날 워싱턴DC 연방법원에서 열린 공판에서 대통령 암살 미수와 연방 공무원에 대한 공격, 총기 관련 법률 위반 등 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

사건 당시 현장에서 체포돼 구속된 앨런은 이날 오렌지색 수의를 입고 법정에 출석했지만 직접 발언하지는 않았다.

앨런은 지난달 25일 밤 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔 내 만찬장 앞 보안검색대를 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 채 돌진해 통과한 직후 당국에 제압됐다.

앨런이 발사한 총기에 보안요원 1명이 맞았지만 방탄조끼를 입고 있었던 덕분에 크게 다치지 않았고 만찬장에 있던 트럼프 대통령과 행정부 고위 당국자 등 참석자들은 모두 무사히 대피했다.

수사당국은 사건 직전 앨런이 가족에게 보낸 이메일에서 트럼프 대통령과 행정부 요인들에 대한 강한 적개심을 표명한 것 등을 토대로 앨런을 트럼프 대통령에 대한 암살 미수 등 혐의로 기소했다.