"기업에 AI 깔아드려요" 오픈AI, 시스템구축 합작사 설립 5.9조 투자

오픈AI 로고/사진=로이터

챗GPT 개발사 오픈AI가 40억달러(한화 약 5조9360억원)를 투자해 기업 고객을 대상으로 맞춤형 AI(인공지능) 시스템 구축을 돕는 합작법인을 설립했다.

오픈AI는 기업들이 업무 전반에 AI 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 '오픈AI 배포 기업'(OpenAI Deployment Company)을 출범한다고 11일(현지시간) 밝혔다.

해당 회사는 합작법인 형태로 세워졌다. 이를 위해 오픈AI는 투자사, 컨설팅 업체, 시스템 통합 기업 등 19곳과 손 잡았다.

오픈AI가 대주주로서 경영권을 행사하게 된다. 고객의 입장에서는 오픈AI나 오픈AI 배포 기업 중 한 곳을 이용하더라도 통합된 서비스를 제공받을 수 있다는 게 오픈AI의 설명이다.

또한 오픈AI는 초기부터 원활한 서비스를 제공하기 위해 응용 AI 컨설팅·엔지니어링 기업인 토모로를 인수했다. 이를 통해 배포 업무에 특화한 약 150명의 엔지니어를 확보했다.

데니스 드레서 오픈AI 최고매출책임자(CRO)는 "AI는 한 조직에서 점점 더 의미 있는 업무를 처리할 수 있게 됐다"며 "이제 (우리에게 주어진) 과제는 기업들이 이 같은 시스템을 사업에 필요한 인프라 등에 원활하게 통합하도록 돕는 일"이라고 말했다.

그러면서 "오픈AI 배포 기업은 조직이 격차를 해소하고 AI 역량을 실질적인 운영 성과로 나타낼 수 있도록 지원하기 위해 설립됐다"고 했다.