'최대 7만원' 숙박 쿠폰 30만장 뿌린다…"다음달 11일 신청하세요"

지난 24일 경북 포항시 북구 영일대해수욕장 백사장에서 관광객들이 휴일을 보내고 있다. 기사 내용과 직접 관련 없음. / 사진 = 뉴스1

문화체육관광부와 한국관광공사는 비수도권 인구감소지역에 숙박 할인권 30만장을 배포한다고 26일 밝혔다.

오는 6월 11일부터 7월 31일까지 열리는 '여름맞이 숙박세일 페스타'는 추가 경정예산 112억원으로 추진된다. 7만원 이상 숙박상품을 예약할 경우 3만원, 7만원 미만 숙박 상품을 예약할 경우 2만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

올해부터는 새롭게 '연박 상품'이 신설됐다. 연박 투숙객을 대상으로 제공되는 혜택으로, 14만원 이상 숙박상품을 예약하면 7만원의 할인 혜택을 제공하며 14만원 미만의 숙박상품을 예약하면 5만원을 할인받는다.

할인권은 다음달 11일 오전 10시부터 노랑풍선과 놀유니버스, 여기어때, G마켓 등 OTA(온라인여행사)를 통해 발급받을 수 있다. 만 19세 이상 국민이라면 누구나 1인 1매가 주어지며 수량이 소진될 때까지 선착순이다.

발급받은 할인권은 발급 당일 오전 10시부터 그 다음날 오전 7시까지 사용해야 한다. 사용하지 않은 할인권은 소멸되며, 다음 날 오전 10시 다시 할인권을 발급받아야 쓸 수 있다.

대상 지역은 부산 동구, 대구 남구, 강원 평창, 강원 화천, 충북 괴산, 충남 서천, 전남 고흥, 경남 산청 등 85곳이다. 자세한 지역은 '2026 여름맞이 숙박 세일 페스타' 공식 누리집을 참조하면 된다.

강동진 문체부 관광정책관은 "고유가 시대 국민의 여행비 부담을 덜고 인구감소지역의 경제 활력을 높이기 위해 마련한 행사"라고 말했다.