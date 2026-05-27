'D-50' 부산 오는 세계 최대 유산 축제…"후진국에서 선도국으로"

허민 국가유산청장이 27일 부산 벡스코에서 열린 '제48차 유네스코 세계유산위원회 D-50 기념 기자간담회'에서 발언하고 있다. / 사진제공 = 국가유산청

"원조를 받던 우리나라가 세계 유산 분야의 최대 행사를 개최하게 됐다는 것만으로도 의미가 큽니다."(허민 국가유산청장)

7월 부산 유네스코 세계유산위원회(세계유산위)가 50여일 앞으로 다가온 가운데 국가유산청과 부산시가 막바지 준비를 서두른다. 세계유산위가 일본과 중국이 개최한 적은 있지만 우리나라에서 열리는 것은 1988년 세계유산협약 가입 후 처음이다. 국가유산 보존·활용에 도움을 받던 국가에서 선도국으로의 위상 변화를 증명할 기회라는 평가다.

유산청과 부산시는 27일 부산 벡스코에서 열린 '제48차 세계유산위 점검 보고회'에서 준비 현황을 보고했다. 허민 유산청장과 김경덕 부산시장 권한대행은 이재명 대통령에게 회의 공간 조성과 안전 관리, 참석자 지원 계획 등 세부 준비 상황을 설명했다. 허 청장은 "범정부적인 지원과 관심을 받고 있는 만큼 대한민국이 세계유산 선도국이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

세계유산위는 유네스코 사무총장과 세계의 석학 등 3000여명이 한 데 모이는 세계 유산 분야의 최대 행사다. 유산 분야에서 원조를 받던 국가인 우리나라의 위상 변화를 직접적으로 느낄 수 있는 무대가 될 것으로 기대된다. 이 대통령도 이날 보고회에서 "대한민국의 선진 문화 역량과 글로벌 리더십을 세계 무대에 선보이는 중요한 계기"라며 "우리의 유산인 'K헤리티지'의 진면목을 널리 알리기를 바란다"고 했다.

/그래픽 = 김지영 디자인기자

유산청은 세계유산위를 디딤돌로 우리나라의 입지를 지속 확대해 나가겠다고 설명했다. 유산청의 주도로 세계 각국과 함께 제도화가 진행 중인 'KGA'(Key Geoheritage Areas·핵심지질유산지역)가 대표적이다. KGA는 지질학적 가치가 높은 지역을 지정해 보존하는 제도로, 아직 뚜렷한 국제 규정이 없는 현실을 개선할 수 있다.

전쟁으로 인해 파괴되는 문화재 보호 방안, AI(인공지능)와 유산의 접목 등 유네스코의 세계유산 보존을 주도한다는 목표도 세웠다. 우리의 유산 활용 역량을 세계에 알리는 협력도 강화한다. 허 청장은 "1회성 행사로 끝내지 않고 지속적으로 세계 유산을 이끄는 '메이커' 역할을 하려는 것이 목표"라며 "원조를 받던 국가에서 수혜를 주는 나라로 탈바꿈하는 것"이라고 강조했다.

이날 보고회에서는 축구장 약 2배 크기(1만 3254㎡)로 조성되는 우리 국가유산 홍보관인 '대한민국관' 관련 상황도 공유됐다. 문화체육관광부 등 6개 부처와 14개 지자체, 13개 민간 기관이 참여하는 대한민국관은 우리 유산과 문화를 알리는 복합 문화공간이다. 우리나라가 보유한 17개의 세계유산, 20개의 기록유산과 부산의 다양한 콘텐츠를 공개한다.

우리나라의 세계유산 등재 확대에도 긍정적 영향을 줄 전망이다. 개최지인 부산의 6·25 전쟁 역사를 다룬 '피란수도 부산의 유산'과 '한양의 수도성곽' 등이 신청을 앞두고 있으며 남해안의 공룡화석 등 지질 유산 등록도 추진 중이다. 학계 관계자는 "세계유산위에서 우리나라가 보유한 유산 활용 역량을 선보인다면 심사 통과가 한결 수월해질 것"이라고 설명했다.