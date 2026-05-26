중진공, 자립준비청년 미래 설계 위한 'AI 자립 프로그램' 신규 추진

지난 22일(금) 장지원 중진공 ESG고객지원실장이 조민정 초록우산 경남지역 본부장과 청년 자립지원 협업 기념촬영을 하고 있다./사진=중진공.

중소벤처기업진흥공단이 아동복지시설 등에서 보호기간이 끝난 자립준비청년들의 미래설계를 돕기 위해 지원에 나선다.

중진공은 아동복지전문기관 초록우산과 협력해 자립준비청년의 안정적인 자립과 미래 역량 강화를 위한 '인공지능(AI) 자립 프로그램(나의 자립을 로그인하다)'을 추진한다고 26일 밝혔다.

자립준비청년은 아동복지시설··가정위탁 등의 보호기간 종료 후, 취업 역량과 진로 탐색 기회 부족 등으로 충분한 진로 설계 없이 생계형 일자리를 선택하는 경우가 많은 실정이다.

2023년 보건복지부의 자립지원 실태조사에 따르면 자립준비청년이 가장 필요로 하는 취업 지원은 '진로 탐색 기회 제공(17.1%)'과 '취업 교육(15.5%)'인 것으로 나타났다.

이에 따라 중진공은 단순한 경제적 지원을 넘어 자립준비청년의 진로 설계와 실질적인 취업 역량 강화를 돕기 위해 진로 탐색과 실무 중심 교육을 결합한 'AI 자립 프로그램'을 마련했다.

분기별로 취업·금융·진로 교육과 유망 중소기업 탐방 등 현장 중심 프로그램을 순차적으로 운영하며 우수 참여 학생에게는 중진공감 장학금을 지원한다. 또 프로그램 종료 이후에는 중진공의 인력지원 정책사업인 '기업인력애로센터'를 활용해 취업까지 연계할 계획이다.

특히 지난 23일에는 특별 프로그램인 'AI 자립 캠프'도 운영했다. 자립준비청년이 AI을 활용해 자신의 미래 모습을 담은 콘텐츠를 직접 제작하고 진로 설계·직업 탐색·협업 활동 등 다양한 자립 미션을 수행하며 진로와 자립에 대한 자신감을 키울 수 있도록 했다.

강석진 중진공 이사장은 "중진공은 청년 인재 육성과 중소기업과 청년 간 일자리 연계 지원을 위해 다양한 정책사업을 운영하고 있다"며 "AI는 최근 취업시장에서 청년의 경쟁력을 좌우하는 핵심 역량인 만큼 이번 프로그램을 통해 자립준비청년들이 AI역량을 바탕으로 스스로 미래의 기회를 만들어가길 기대한다"고 말했다.