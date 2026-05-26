방탄소년단, 美 'AMA'서 대상 또 탔다…계속되는 국위선양

방탄소년단이 'AMA'에서 '올해의 아티스트'를 포함해 총 3관왕을 달성하며 미국 대중음악사 최정상에 다시 섰다. 멤버 전원이 군 복무를 마친 후 완전체로 거둔 첫 대규모 성과로, 2021년 아시아 아티스트 최초 수상 이후 5년 만에 이뤄낸 쾌거였다. 리더 RM은 군 복무 후 큰 상을 받게 되어 뜻깊다며 전 세계 팬덤 아미에게 감사와 존경을 표했다.

방탄소년단 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 'AMA'에서 다시 한번 대상 트로피를 들어올리며 미국 대중음악사 최정상에 우뚝 섰다. 멤버 전원이 군 복무를 마친 후 거둔 완전체로 첫 대규모 성과라는 점에서 그 의미와 감동이 더욱 깊다.

방탄소년단은 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈'(2026 American Music Awards, 이하 'AMA')에서 대상 격인 '올해의 아티스트'(Artist Of The Year)를 수상했다. 지난 2021년 아시아 아티스트 최초로 해당 부문을 석권한 지 정확히 5년 만에 이뤄낸 쾌거로, 명실상부 21세기 최고 팝 밴드의 굳건한 위상을 입증했다.

'AMA'는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다. 이날 방탄소년단은 배드 버니, 브루노 마스, 해리 스타일스, 저스틴 비버, 켄드릭 라마, 레이디 가가, 모건 월렌, 사브리나 카펜터, 테일러 스위프트 등 세계 최정상급 아티스트들과 함께 후보에 올랐다. 쟁쟁한 라인업 속에서 방탄소년단의 이름이 최종 수상자로 불리며 현장 분위기는 뜨겁게 달아올랐다. 수상자 발표 전부터 객석에서 "BTS"를 외치는 함성이 이어진 장면은 이들의 여전한 글로벌 존재감을 보여줬다.

군백기를 성공적으로 마치고 화려하게 금의환향한 멤버들의 수상 소감은 뭉클한 감동을 선사했다. 리더 RM은 벅찬 표정으로 "군 복무를 마친 뒤 다시 이런 큰 상을 받게 돼 더욱 뜻깊다"며 "13년 동안 저희의 곁을 지켜주신 준 전 세계 아미(팬덤명)들에게 감사와 존경을 느낀다"고 진심을 전했다.

방탄소년단은 이날 '올해의 아티스트' 외에도 '송 오브 더 서머(Song Of The Summer)'와 '베스트 남성 K팝 아티스트(Best Male K-Pop Artist)' 부문까지 휩쓸며 총 3관왕에 오르는 기염을 토했다.

이들은 지난 3월 정규 5집 '아리랑'을 발매하며 군 복무 이후 오랜만에 완전체로 돌아왔다. 길었던 기다림의 시간을 지나 한층 더 단단해진 모습으로 다시 선 방탄소년단은 이번 AMA 3관왕으로 복귀의 의미를 더욱 선명하게 새겼다. 쉼표 끝에 다시 시작된 이들의 '찬란한 제2막'이 어디까지 이어질지, 전 세계 음악 팬들의 기대 어린 시선이 다시 한번 방탄소년단을 향하고 있다.