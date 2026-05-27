방탄소년단 '스윔', 올해 전세계 발표곡 최초 스포티파이 5억 돌파

방탄소년단(BTS)의 정규 5집 타이틀곡 '스윔'(SWIM)이 지난 26일 기준 스포티파이 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다. 이는 올해 전 세계에서 발표된 곡 중 최초로 5억 스트리밍을 달성한 기록이다. '스윔'은 미국 '아메리칸 뮤직 어워드'에서 '송 오브 더 서머'를 수상하고 빌보드 '핫 100' 1위 진입 후 8주째 차트에 머무는 등 주요 차트에서도 강세를 보였다.

방탄소년단 / 사진=빅히트 뮤직

보이그룹 방탄소년단(BTS)이 '스윔'(SWIM)으로 또 기록을 세웠다.

방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 '스윔'은 지난 26일 기준 스포티파이 누적 재생 수 5억 회를 넘겼다. 올해 전 세계에서 발표된 곡 가운데 첫 5억 스트리밍 달성이다.

'스윔'은 거친 삶의 흐름 속에서도 멈추지 않고 자신만의 속도로 나아가겠다는 메시지를 담은 곡이다. RM이 작사 전반에 참여해 현재의 방탄소년단이 전하고 싶은 이야기를 풀어냈다.

앞서 '스윔'은 지난 25일 미국 '아메리칸 뮤직 어워드'(American Music Awards)에서 '송 오브 더 서머'(Song of the Summer)를 수상했다. 발매 후 단 6일간의 성적으로 후보에 오른 데 이어 수상까지 거머쥐며 글로벌 인기를 입증했다.

'스윔'은 주요 차트에서도 강세를 보였다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위로 진입한 뒤 8주째 차트에 머물고 있으며, 영국 '오피셜 싱글 톱 100'에서는 2위에 올라 팀 자체 최고 기록을 세웠다. 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서도 4주 연속 1위를 기록했다.

세계 음악 시장에서 '21세기 팝 아이콘'다운 독보적인 존재감을 보여주고 있는 방탄소년단이 이어갈 기록에 기대가 모아진다.