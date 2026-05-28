31기 순자, 방송 후에도 여출들과 불화 폭로 "단톡방 나오고 사과 거절"

순자가 방송 이후에도 여자 출연자들과 불화를 겪었다. /사진=유튜브 '촌장엔터테인먼트' 라이브 방송 캡처

31기 순자가 방송 이후 여자 출연자들과의 갈등을 직접 폭로했다.

27일 방영된 유튜브 '촌장엔터테인먼트' 라이브 방송에서는 '나는 솔로' 31기 출연자들의 현재 근황이 공개됐다.

이날 순자는 "제 심경과 사실관계를 정확히 말씀드리기 위해 글을 적어왔다"고 말한 뒤 준비한 서면을 꺼냈다.

순자는 "1월 촬영 이후 4월 방송이 시작되기 전까지는 특수한 환경이었다"며 "몰입해서 그랬던 거라 생각하고 다른 사람들과 아무 일도 없었던 것처럼 잘 지내보려고 노력했다"고 밝혔다.

이어 "단톡방에서도 밝게 지내려고 했고 기수 모임에도 나갔다"면서도 "여자 출연자 단톡방 이름이 '걸스토크'였는데 그것도 유쾌하지 않았다"고 털어놨다.

순자는 "걸스토크를 빙자해서 저를 힘들게 하는 순간들이 많았다"며 "저와 경수의 관계에 대해 가벼움과 무례함이 섞인 질문들을 던졌는데 그것도 유쾌하지만은 않았다"고 주장했다.

또 첫 방송 후 상철의 집에서 일부 출연자들과 1화를 함께 시청했던 당시 상황도 언급했다.

순자는 "1화 방송을 본 뒤 몇 명이 남아 술을 마셨다"며 "정희님도 있었기 때문에 솔로나라 안에서 겪었던 서운함을 처음으로 털어놨다"고 말했다.

하지만 돌아온 반응은 차가웠다고 전했다.

순자는 "관련 없는 출연자조차 '예민하다', '왜 분위기를 망치냐'는 핀잔을 줬다"며 "그 순간 내가 이 집단 안에서 불편한 존재가 됐다고 느꼈다"고 고백했다.

결국 순자는 "그 이후 여자 출연자들이 오는 모임에는 나가지 않기로 결심했고 걸스토크 단톡방도 나왔다"고 밝혔다.

다만 정희와는 오해를 풀었다.

순자는 "그날 이후 정희님에게 따로 연락을 받았다"며 "타이밍은 아쉬웠지만 정희님이 진심을 다해 사과했다. 악의가 없었다는 걸 알고 관계를 풀었다"고 설명했다.

반면 영숙과 옥순의 연락에 대해서는 아쉬움을 드러냈다.

순자는 "5화가 지나고 나서 영숙님과 옥순님에게 연락이 왔다"며 "영숙님은 사과가 아닌 '멘탈 괜찮니?'라는 한 줄의 카톡이었고 옥순님은 '오해가 있었고 상처받게 했다면 미안하다'는 내용이었다"고 말했다.

이어 "6화가 되기 전까지 사과할 시간은 충분했다고 생각한다"며 "뒤늦게 한 사과가 진정성 있게 다가오지 않아서 카톡도 읽지 않았다"고 털어놨다.

끝으로 순자는 "인터넷상 분위기가 과열된 건 안타깝고 유감"이라며 "저 역시 방송 초반 '빌런', '미저리', '집착녀'라는 오해를 받으며 악플을 많이 받았다"고 말했다.

그러면서도 "지금은 다른 분들이 더 큰 공분을 사고 있어서 그 분들 심경이 어떨지 가늠되지 않는다"며 "개인적인 사과와 화해는 따로 해결할 문제다. 시청자분들의 공감과 응원 덕분에 큰 위로를 받았다"고 덧붙였다.