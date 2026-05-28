'멋진 신세계' 허남준, 화제의 '전투 수트'...스타일리스트가 밝힌 비하인드

SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 측은 남자 주인공 차세계 역을 맡은 허남준의 수트 비하인드컷을 공개했다. 허남준의 스타일리스트 심윤정 실장은 극의 흐름에 따라 달라지는 허남준의 스타일링 포인트를 설명하며, 극 초반에는 냉철함을 극대화하는 포멀한 스타일을, 로맨스 진행 후에는 캐주얼한 스타일을 연출했다고 밝혔다. 특히 5회 '전투 수트' 장면에서는 쓰리피스 수트와 타이핀, 실크 셔츠를 활용해 남성미를 강조하며 차세계의 매력을 끌어올렸고, 이에 힘입어 '멋진 신세계'는 시청률 10%를 돌파하며 상승세를 탔다.

SBS 금토드라마 '멋진 신세계'./사진=SBS 금토드라마 '멋진 신세계'

'멋진 신세계' 허남준의 수트 비하인드컷이 공개됐다.

28일 SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 측은 극 중 남자 주인공 차세계 역을 맡은 허남준의 비하인드컷을 공개했다. 시청자들을 설레게 했던 '멋진 차세계'의 매력이 담겼다.

허남준은 다양한 디자인의 맞춤 수트로 차세계의 캐릭터를 완성했다. 극 초반에는 올블랙, 네이비, 딥버건디 등 톤 다운된 컬러의 수트를 착용해 악명으로 무장한 '파락호' 차세계 캐릭터를 구축했다. 조선 악녀 신서리(임지연 분)를 향한 감정이 싹트기 시작하자 수트 스타일링에도 로맨틱한 변주를 줘 보는 재미를 더했다.

설레는 수트 플러팅을 이뤄낸 허남준. 그의 스타일리스트 심윤정 실장이 극 흐름에 따라 달라지는 허남준의 스타일링 포인트를 설명했다.

심 실장은 "극 초반에는 피크드 라펠(재킷의 깃 끝이 뾰족하게 위로 솟아오른 디자인)에 타이까지 갖춘 포멀한 스타일링으로 냉철함을 극대화했다"라고 했고, "반면 로맨스가 진행되면서 신서리로 인해 서서히 변화하는 세계의 내면을 표현하기 위해 캐주얼한 노치드 라펠(재킷의 깃이 V자 모양으로 파인 기본적인 디자인), 노 타이, 밝은 색상의 셔츠를 매치했다"라고 설명했다.

또한 5회 구애 전쟁에 나선 '전투 수트 맞춤 장면' 대해 심윤정 실장은"그동안의 수트와 같은 듯 다른 디테일이 있어야 전투복으로서의 파워를 보여줄 수 있을 것 같아 쓰리피스 수트와 타이핀까지 각 잡힌 스타일링을 연출해 다 같은 올블랙 수트가 아니라는 것을 표현하고자 했다"라며 "또한 세계의 남성미를 강조하기 위해 실크 셔츠로 스타일링에 변주를 줬다"라고 밝혔다.

스타일링까지 캐릭터의 매력을 끌어올린 허남준. 반전 매력까지 더해 시청자들이 '차세계'에 흠뻑 빠져들게 했다. 극 중 상황에 어울리는 의상까지 더해저 장면의 완성도를 높인 것.

차세계의 매력 지수를 한껏 끌어올리는 허남준. 이에 힘입어 '멋진 신세계'는 시청률 상승세를 탔다. 시청률(닐슨코리아 전국 가구 기준)은 지난 8일 1회 4.1%로 시작해 6회 만에 시청률 10%를 돌파했다. 지난 22일 5회 9.5%, 23일 6회 10.3%의 시청률을 각각 기록했다. 특히 방송 3주차까지 매주 자체 최고 시청률 경신을 이뤄내며 금, 토요일 안방극장 시청자들의 높은 관심을 끌고 있음을 증명했다.

허남준의 매력 연기가 담긴 '멋진 신세계'는 오는 29일 오후 7회가 방송될 예정이다.