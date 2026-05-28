서인영, '강남스타일' 놓치고 후회 "나보고 하랬는데…실수했다"

가수 서인영이 가수 싸이의 전세계적인 히트곡 '강남스타일'에 대한 아쉬움을 털어놨다. /사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상

가수 서인영이 가수 싸이의 전 세계적인 히트곡 '강남스타일'에 대한 아쉬움을 털어놨다.

지난 27일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 유튜브 행사에 참석한 영상이 공개됐다.

가수 서인영이 가장 호흡이 잘 맞았던 프로듀서로 가수 싸이를 꼽았다. /사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상

이 영상에서 서인영은 가장 호흡이 잘 맞았던 프로듀서로 '신데렐라'를 작곡한 싸이를 꼽았다.

서인영은 "'싸이 오빠랑 녹음하면 20분 만에 끝난다. 내 목소리를 되게 예뻐해 주셨다"고 말했다.

가수 서인영이 가수 싸이의 전세계적인 히트곡 '강남스타일'에 대한 아쉬움을 털어놨다. /사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상

이어 서인영은 싸이의 전 세계적인 히트곡 '강남스타일' 비화를 전했다.

그는 "'강남스타일'을 나보고 하라고 했는데 내가 못 했다"고 털어놨다. 이어 "앞에 '낮에는 따사로운 인간적인 여자'라는 랩 부분이 내 부분이었다. 여자 버전이 나였다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

그러면서 "이제는 말할 수 있다. 내가 다른 데서 얘기하면 괜히 오버하는 것 같아서 이야기를 안 했다"고 덧붙였다.

서인영은 "내가 좀 실수했다"며 후회했다. 그러면서 "지금 시켜봐라. 그럼 당장한다"며 바로 말춤을 선보여 웃음을 안겼다.

'강남스타일'은 싸이가 2012년 7월 발매한 6번째 정규 앨범의 타이틀곡이다. 전세계적으로 히트한 최초의 한국 대중음악이자 한국어 노래 최초로 빌보드 Hot 10위권에 오른 곡으로, K팝 등 한류를 세계에 알리는 데 공헌한 것으로 평가된다.