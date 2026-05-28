장동혁 "집값, 文정부 시절보다 폭등…李, 이제와서 남일처럼 대책 물어"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 27일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

장동혁 국민의힘 상임선대위원장이 "집값이 '다시 오른' 수준이 아니다. '부동산 지옥'이라던 문재인(정부) 시절보다도 폭등했다"고 주장했다.

장 위원장은 28일 SNS(소셜미디어)에" 이재명 (대통령)이 오랜만에 부동산 얘기를 했다. 국무회의에서 '집값이 다시 오른다는데 대책을 세우고 있느냐'고 남 일처럼 물었다"며 이같이 밝혔다.

장 위원장은 "전세와 월세는 아예 구할 길도 없다. 당연히 전월세 가격도 연일 신기록을 갈아치우고 있다"며 "집값 오를 거라고 경고할 때마다 '계곡 정비보다 쉽다'면서 자신만만하지 않았냐"고 반문했다.

이어 "전월세 폭등할 거라고 경고할 때는 집을 가진 국민들 '마귀'로 몰면서 겁박하지 않느냐"면서 "그래놓고 이제 와서 장관, 참모들에게 대책 있냐고 따진다"고 지적했다.

그러면서 "그나저나 이재명 분당 아파트는 아직도 안 팔았나. 가격 내리면 팔린 건데 본인부터 그럴 생각이 없다"면서 그러면서 국민들에게는 집 팔라고 '판다고 하니 진짜 파는 줄 알았냐' 하겠지"라고 했다.