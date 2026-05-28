'스마일 클리닉' 공민정, 진짜 간호팀장님 캐스팅한 줄 알았어요

배우 공민정은 쿠팡플레이 코미디 쇼 SNL 코리아 시즌 8의 인기 코너 스마일 클리닉에서 프로페셔널한 간호팀장 역으로 특별출연하여 압도적인 존재감을 뽐냈다. 그는 철저한 원칙주의자 간호 팀장 캐릭터로 변신해 빈틈없는 일 처리와 태도로 베테랑 직장인의 모습을 보여주며 시청자들의 시선을 사로잡았다. 공민정은 이수지와의 기싸움과 유행어 모사 등 진지함과 개그를 오가는 반전 매력으로 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.

사진=방송 영상 캡처

'연기파 배우' 공민정의 ‘하이퍼 리얼리즘’ 연기가 연일 화제다.

공민정은 출연하는 작품마다 맡은 역할의 직업에 딱 들어맞는 사실감 넘치는 연기로 호평을 받고 있다. 현재 출연 중인 쿠팡플레이 코미디 쇼 ‘SNL 코리아 시즌 8’(이하 SNL 코리아)의 인기 코너 ‘스마일 클리닉’에서도 프로페셔널한 간호팀장 역으로 특별출연해 압도적인 존재감을 뽐냈다. 극 중 철저한 원칙주의자 간호 팀장 캐릭터로 변신한 그는 “난 원칙이 제일 중요한 사람”이라는 말과 함께 빈틈없는 일 처리와 태도로 베테랑 직장인의 모습을 보여주며 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

공민정만의 섬세한 인물 표현과 안정적인 연기력은 저세상 텐션이 가득했던 극의 공기를 환기시키주며 더욱 쫀쫀한 재미를 선사햇다. 차분한 말투와 습관적인 손 소독, 능숙한 의료 장비 다루기 등 실제 의료진의 습관을 극에 자연스럽게 녹여내며 현직 간호사를 보는 듯한 느낌을 주었다. 이러한 공민정의 섬세함은 코미디가 아닌 정극을 보는 듯한 몰입감을 선사하며 프로그램의 완성도를 극대화했다.

공민정은 ‘스마일 클리닉’ 코너 속 코디팀 실장 이수지와 마주칠 때마다 치열한 기싸움을 벌였고, 두 사람의 팽팽한 대립 구도는 시청자들마저 숨죽이게 만들었다. 이러한 긴장감도 잠시, 공민정은 이수지의 전매특허 유행어인 “난리도 아니야”를 완벽하게 모사하며 진지함과 개그를 자유자재로 오가는 반전 매력으로 시청자들에게 시원한 카타르시스와 큰 웃음을 안겼다.

사진=방송 영상 캡처

이를 증명하듯 ‘SNL 코리아’ 공개 직후 각종 온라인 커뮤니티에서 공민정의 활약에 대한 극찬이 이어졌다. “공민정 배우 추가되니까 진짜 드라마 같다”, “현직 데려온 것 같다. 연기 잘해서 소름 돋음”, “공민정 팀장 투입되고 더 재밌어짐”, “고정 갑시다” 등 캐릭터에 완벽히 녹아든 그를 향해 시청자들의 호평이 쏟아졌다.

코미디에서도 과몰입을 유발한 공민정은 앞서 다수의 작품에서도 ‘현실 밀착형 연기’를 선보이며 '믿고 보는 배우'로 자리매김했다. 특히 드라마 ‘갯마을 차차차’ 속 톡톡 튀는 팩트 폭격기 ‘표미선’ 역으로 공민정의 존재감을 각인시킨 데 이어, ‘내 남편과 결혼해줘’에서 일과 가정 사이 고군분투하는 ‘양주란’ 역의 아픔과 성장을 세밀하게 그려내 인생 캐릭터를 탄생시켰다.

최근작에서의 활약도 돋보인다. 공민정은 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 속 유명 웹툰 작가 ‘윤송’ 역으로 분해 현실적이면서도 사랑스러운 매력을 보여주는가 하면, 영화 ‘메소드연기’에서는 “그냥 하라고, 좀 해!”라고 거침없이 호통치며 촬영장을 쥐락펴락하는 ‘임 감독’ 역까지 찰지게 소화하는 등 폭넓은 연기 스펙트럼을 이어가고 있다.

이처럼 작품마다 자신만의 캐릭터를 구축해 온 공민정이 이번 ‘SNL 코리아’를 통해 완벽한 예능감까지 선보이며 ‘캐릭터 소화제’다운 면모를 입증, 앞으로 그가 보여줄 새로운 활약에 기대가 모이고 있다.