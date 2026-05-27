"출퇴근 시간 피하면 환급 30% 더"… 서울역서 모두의카드 행사

(서울=뉴스1) 이종수 인턴기자 = 14일 서울 중구 명동 포스트타워에서 열린 ‘모두의카드’ 이용자 500만명 기념식에서 김윤덕 국토교통부 장관을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이종수 인턴기자

정부가 오는 28~29일 서울역에서 대중교통 할인 정책인 '모두의카드' 홍보를 위한 국민 참여 이벤트를 연다. 출퇴근 시차 시간 인센티브 정책을 알리고 이용 활성화를 유도하기 위한 취지다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 27일 한국교통안전공단, 티머니, 신한카드, 하나카드, 광주은행 등과 함께 서울역 대합실(2층)에 이벤트 부스를 설치해 체험형 행사를 운영한다고 밝혔다.

행사에서는 모두의카드 이용 방법과 환급 혜택, 출퇴근 시차 시간 인센티브 등을 주제로 한 퀴즈와 카드 뒤집기 게임 등이 진행된다. 참가자에게는 경품 추첨 기회도 제공된다.

대광위는 출퇴근 시간대 대중교통 수요 분산을 위해 모두의카드 시차 시간 인센티브 정책을 추진 중이다. 출퇴근 시간 전후 1시간인 △오전 5시 30분~6시 30분 △오전 9시~10시 △오후 4시~5시 △오후 7시~8시 사이 대중교통을 이용하면 기본 환급률보다 30%포인트(p) 높은 환급 혜택을 제공한다.

김용석 대광위 위원장은 "국민들이 모두의카드 정책을 보다 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 참여형 프로그램 중심으로 행사를 마련했다"며 "출퇴근 시간대 대중교통 이용 분산과 교통비 부담 완화 정책에 많은 관심을 가져주길 기대한다"고 말했다.