'침하 감지→긴급 점검→붕괴'…사고 발생 12시간 전 이미 이상 징후

서소문고가 이상징후 감지부터 붕괴까지/그래픽=이지혜

서울 서소문고가차도 철거 공사 현장 붕괴 사고는 새벽 철거 작업 과정에서 이상 징후가 발생한 뒤 공사를 중단하고 긴급 안전진단을 진행하던 중 발생한 것으로 나타났다. 서울시는 공사를 중단하고 긴급 안전진단에 나섰지만 점검 도중 구조물이 무너졌다.

27일 서울시에 따르면 전날 오후 2시33분쯤 서울 중구 서소문고가 철거 현장에서 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했다. 사고 지점은 경의선이 지나가는 과선(철도와 도로 교차) 구간이다. 당시 현장에서는 안전점검이 진행 중이었으며 낙하물 방지를 위해 설치한 공중비계와 슬라브 일부가 무너진 것으로 파악됐다.

붕괴 조짐은 이미 새벽 철거 작업 과정에서 확인됐다. 지난 26일 오전 1시30분부터 2시30분까지 슬라브(S9) 절단 작업이 진행됐고 이후 오전 2시30분 슬라브 단차가 발생하면서 현장에서는 즉시 공사를 중단했다. 동시에 거더 처짐 방지를 위한 추가 처짐방지 조치(플레이트 설치)도 진행됐다.

이후 현장에서는 구조 이상 징후가 잇따라 확인됐다. 오전 7시30분쯤 G15~G14 교각 사이에서 약 29㎜ 침하가 발생했고 오전 9시20분 관련 내용이 유선 보고됐다. 서울시는 오전 10시50분 대책회의와 현장 점검을 실시하며 대응에 나섰다.

사고 직전에는 긴급 안전진단도 실시됐다. 오후 1시40분 서울시 관계자와 안전진단 전문가, 외부 전문가 등이 참여한 긴급 안전진단이 진행됐다. 현장에는 총 9명의 인력이 투입됐다.

안전진단이 진행되던 중 고가 구조물이 낙하(오후 2시33분)하면서 붕괴 사고가 발생했다. 구조물은 하부 도로와 철도 구간으로 떨어졌고 현장 작업자와 차량을 덮쳤다. 서울시는 철거 중인 고가 구조물 낙하로 하부 인명과 차량 1대가 매몰됐다고 설명했다.

사고 직후 119 구조대가 현장에 투입됐고 부상자와 사망자 이송 작업이 이어졌다. 시는 오후 4시22분 김성보 서울시장 권한대행 지시로 재난안전대책본부를 가동했고 구조 작업은 오후 4시40분 완료됐다.

이번 사고로 현장 점검자 5명과 현장 하부에 있던 서대문구청 행정차량 운전 공무원 1명 등 총 6명이 피해를 입었다. 피해자는 감리단장과 현장소장, 외부 전문가, 서울시 공무원 2명, 서대문구청 공무원 1명 등이다. 이 가운데 감리단장과 현장소장, 외부 전문가 등 3명이 숨졌고 서울시 공무원 2명과 서대문구청 공무원 1명 등 3명은 중상을 입었다.

사고 이후 서울시와 국토교통부, 국가철도공단, 고용노동부, 경찰, 안전보건공단 등 관계기관은 긴급회의와 합동회의를 잇따라 열고 사고 원인 조사와 복구 방안을 논의했다. 국립과학수사연구원도 밤샘 현장 조사를 벌였다.

서울시는 현재 잔여 구조물 철거와 철도 운행 재개를 병행 추진 중이다. 이날 오전 7시20분 고용노동부에 작업계획서를 제출했고 오전 11시에는 고용노동부 공사재개 심의가 진행됐다. 서울시는 철도 운행 재개까지는 약 40시간이 걸릴 것으로 예상했다. 공중부 교량 철거와 슬라브 제거, 전차선 복구 등을 순차적으로 진행한 뒤 철도 운행 재개 여부를 결정할 계획이다.