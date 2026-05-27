현대성우쏠라이트(주), 경주에 AGM 배터리 생산라인 증설

경북도와 경주시가 27일 경주시청에서 현대성우쏠라이트(주)와 322억원 규모의 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

협약에 따라 현대성우쏠라이트는 경주시 건천읍 용명공단길 소재 기존 공장 내에 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리 생산라인 증설을 위해 2026년부터 2027년까지 총 322억원을 투자하고 신규 일자리를 창출할 계획이다.

이번 증설로 AGM 배터리 생산능력은 연 120만대에서 225만대로 약 1.9배 확대된다.

도는 이번 현대성우쏠라이트의 투자가 현대·기아자동차의 OEM 추가 수주 물량 대응과 해외 애프터마켓 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대로 판단하고 경주지역 자동차부품 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

AGM 배터리는 유리섬유 매트에 전해액을 흡수시킨 고성능 납축 배터리로 기존 배터리보다 내구성과 성능이 우수해 친환경차와 고성능 차량 중심으로 수요가 빠르게 증가하고 있다.

이날 협약식에는 양금희 경북도 경제부지사, 최혁준 경주부시장, 신창호 현대성우쏠라이트㈜ 공장장(전무) 등 관계자 20여명이 참석했다.