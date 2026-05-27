"김수현 마음 안다"…'장사의 신' 은현장, 김세의 구속에 오열

김세의 가로세로연구소 대표가 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영물 반포 등) 혐의로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 취재진 질의에 답하고 있다./사진=뉴시스

배우 김수현과 고(故) 김새론의 미성년 시절 교제 의혹 관련해 허위 사실을 유포한 혐의로 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 구속되자 그간 비슷한 형태로 피해를 입은 이들이 일제히 입장을 냈다.

유튜브 채널 '장사의 신'을 운영하는 은현장은 지난 26일 실시간 방송에서 해당 내용을 접한 뒤 기쁨의 환호를 지르다 이내 밀려오는 감정을 주체하지 못한 채 5분여간 오열했다.

그는 "2년 6개월 넘게 욕을 안 먹어본 사람은 모른다"며 "온종일 욕을 먹었다. 가족까지 욕먹고 어머니 영정 사진까지 돌아다녔다"고 했다. 이어 "김수현 마음을 안다고 했는데, 온종일 여론의 뭇매를 맞는 심정이 어떤지 안다는 거였다. 나도 한강을 몇 번 갔다"고 했다.

그러면서 "김세의가 얼마나 많은 사람을 망가뜨렸냐면 공익신고자 신상을 공개해 인생 망쳤지, 고 이선균과 김건모와 같은 연예인들을 공격했다"며 "때리고 싶었지만 참았다. 진짜 악마 같았다"고 덧붙였다.

과거 가세연 측은 은현장이 주가 조작과 코인 사기에 연루됐다는 의혹을 지속해서 제기했었다. 이에 은현장은 매출 급감과 직원 구조조정 등의 피해를 입었다.

가로세로연구소 측 허위 사실로 피해를 입은 소재원 작가가 지난 26일 김세의 가세연 대표 구속에 반가운 심정을 드러냈다. /사진=SNS 갈무리

가세연 측 허위 사실로 피해를 입은 '비스티 보이즈', '소원' 원작자 소재원 작가도 심경 글을 게재했다.

그는 SNS(소셜미디어)에 "가짜뉴스 처벌에 대해서는 앞으로 가야 할 길이 멀고 멀지만 반드시 가짜뉴스를 퍼트린 자는 엄벌에 처한다는 선례를 남기도록 노력하겠다"는 글과 함께 '세이 굿바이' 노래를 부르는 영상을 올렸다.

소 작가는 "세의야. 너 교도소에서 쉽게 못 나올 것 같아. 왜냐고? 두고 보면 알 거야"라며 "오늘 밤 잠자리가 바뀌어서 잠도 안 오고 마음이 착잡할 텐데 내가 더 힘들게 해서야 되겠니. 교도소에 적응할 때쯤 알게 해 줄게"라고 예고했다.

이어 "널 위해서 진심으로 조언하자면, 나오려고 발버둥 치지 말고 교도소가 네 집이려니 생각하고 받아들여라"며 "나오려면 아주 긴 시간이 걸릴 것"이라고 강조했다.

김수현 소속사 골드메달리스트는 27일 공식 입장문을 통해 "마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다"며 "수사 결과, 가세연 측이 김수현 씨에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 전날 김 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"며 검찰이 청구한 구속영장을 발부했다.