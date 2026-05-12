李 대통령 "약탈금융" 지적하자, 신한카드 '상록수' 채권 전액 매각

카드 대란 사태 이후 부실채권 처리 위한 민간 배드뱅크 설립
이 대통령 "원시적 약탈금융 지적"
신한카드 "헤아리지 못해 송구"
신한카드가 이재명 대통령이 '원시적 약탈금융'이라 지적한 민간 부실채권 처리 회사의 자사 지분을 모두 매각하기로 했다.
신한카드는 민간 부실채권 처리회사 '상록수제일차유동화전문유한회사'(상록수)가 보유한 장기 연체채권 중 신한카드 지분에 해당하는 채권 전액을 한국자산관리공사(캠코) 새도약기금에 매각하기로 결정했다고 12일 밝혔다.
해당 채권이 새도약기금으로 이관되면 △대상 차주에 대한 추심 즉시 중단 △상환 능력에 따라 채무조정 및 분할상환 추진 △기초생활수급자 등 상환 능력이 없는 차주의 1년 이내 채권 자동 소각이 진행된다.
신한카드 관계자는 "20년이 넘는 세월 동안 경제적 어려움 속에 놓인 차주들의 상황을 더 일찍 헤아리지 못한 점을 깊이 송구하게 생각한다"며 "더 이상 미룰 수 없다는 판단하에 채권 전액 매각을 결정했으며 앞으로 포용금융의 가치를 보다 적극적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 X(옛 트위터)에서 카드 대란 사태 이후 만들어진 민간 배드뱅크 '상록수' 관련 기사를 공유하며 "아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들의 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다"고 지적했다.
이어 "경제 활동이나 기업의 수익 활동에도 정도가 있는 것"이라며 "아무리 돈이 최고라지만 함께 살아가야 할 공동체 안의 우리 이웃인데 과유불급"이라고 덧붙였다.