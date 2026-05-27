하나금융, 장애인 통합지원 나서…함영주 "진정성 있는 노력 이어갈 것"

하나금융그룹이 장애인의 건강한 사회 진출과 지속가능한 삶을 지원하기 위해 '맞춤형 통합 지원' 프로그램을 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 복지 사각지대에 놓인 장애인들을 돕기 위해 마련됐다. 프로그램은 △재활 △교육 △주거복지 △일자리 △금융서비스 등 총 5개 사업 분야에서 맞춤형 통합 지원이 이루어지도록 설계됐다.

하나금융은 지난 26일 서울 명동사옥에서 '장애 아동·청소년을 위한 재활 및 학습 보조기구 지원 사업 기부금 전달식'을 갖고 통합 지원 사업의 시작을 알렸다.

먼저 저소득 복지 사각지대 장애 아동·청소년 총 300명에게 맞춤형 기구를 지원한다. 기립훈련기, 보행훈련워커, 자세유지의자 등 재활 보조기구를 250명에게 제공하고 시각장애인용 점자 입출력기와 립스틱·안구 마우스 등 학습 보조기구를 50명에게 전달한다. 아울러 장애 아동 재활 전문 기관 15곳에도 보행 트레이너 등의 기구를 지원해 의료 인프라를 확장할 계획이다.

취업 의지가 있는 발달·청각장애인 및 경계성 지능인 총 85명을 대상으로 채용 연계형 취업 교육을 진행한다. 지난해 대비 교육 규모를 30% 확대했으며 정리수납, 파티시에, 디자이너, 전산사무, 바리스타 등의 맞춤형 직무 교육과 함께 이력서 작성법, 모의면접, 스피치 등 사회성 교육을 실시하여 실제 고용으로 이어지도록 돕는다.

또 장애특수학교의 디지털 학습환경 구축과 교사 역량 강화를 지원한다. 직무 교육을 수행하는 전국 특수학교 3곳에 실제 근무환경과 유사한 '디지털 실습실'을 구축해 학생들의 기술 교육을 돕는 한편 특수학교 교사들을 위한 전문성 강화프로그램을 지원한다.

전국의 노후된 장애인 거주 시설 20곳을 선정해 주거환경 개선 및 차량 지원 사업도 시행한다. 지난해보다 지원 시설을 5개소 늘려 방수, 도배, 난방, 욕조 등 건축 설비 개·보수를 진행하며, 전기차 3대와 경차 7대를 제공한다. 올해부터 '휠체어 리프트 경차' 5대를 새롭게 지원해 좁은 골목에 위치한 시설의 이동 제약을 해소한다.

한국자폐인사랑협회와 연계하여 자폐성 장애인의 자립을 위한 일자리 창출도 지원한다. 자폐성 장애인 바리스타와 장애인 예술가를 고용해 안정적인 카페 운영 및 예술 활동 전시가 가능한 '복합문화공간'을 마련할 예정이다.

마지막으로, 자금 관리에 어려움을 겪는 자폐성 장애인과 그 가족들을 위해 상속재산 및 자산관리를 위한 맞춤형 금융서비스도 제공할 예정이다.

기부금 전달식에 참석한 함영주 회장은 "장애를 극복하고자 노력하는 아동 청소년들이 건강하게 성장하여 사회 구성원으로 당당하게 자리할 수 있도록 돕고자 한다"며 "앞으로도 장애인들의 안정적인 사회정착과 권익 증진을 위해 진정성 있는 노력을 이어 나가겠다"고 밝혔다.