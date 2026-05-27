"10%대 금리, 4%까지 낮춘다"…우리은행, 2금융 대환대출 출시

우리은행이 우리금융그룹 계열사의 고금리 신용대출 이용 고객의 금융비용 부담을 낮추기 위해 대환 대출 상품인 '우리 WON Dream 갈아타기 대출'을 27일 출시했다.

'우리 WON Dream 갈아타기 대출'은 우리카드·우리금융저축은행·우리금융캐피탈에서 대출을 이용 중인 고객이 우리은행의 상대적으로 낮은 금리 상품으로 전환할 수 있도록 설계됐다.

△연 소득 3500만 원 이하 근로소득자 △프리랜서 등 비임금근로자 △주부 등이 신청할 수 있다. 우리은행은 금융거래내역과 함께 통신·소액결제 등 비금융 데이터를 반영한 대안신용평가를 활용해 대출 가능 신용구간을 넓혔다. 이를 통해 기존 금융정보만으로는 평가가 어려웠던 고객에게도 신청 기회를 확대했다고 설명했다.

대출 한도는 최대 2000만 원이며, 금리는 최저 연 4%대 중반부터 적용된다. 최고금리는 연 7% 이내로 제한해 금리 부담 완화 효과를 체감할 수 있도록 했다. 또 우리은행 신용대출 최초로 최장 10년까지 상환 가능한 혼합형 분할상환방식을 도입해 매월 갚아야 하는 원리금 부담을 낮췄다. 아울러 △청년 △고령자 △장애인 △기초생활수급자 △차상위계층 등 사회적 배려 대상 고객과 CB 7구간 이하 고객에게는 우대금리도 제공한다.

상품 신청은 우리은행 모바일 앱 '우리WON뱅킹' 내 포용금융 통합 서비스 '우리 포용금융 36.5도'를 통해 비대면으로 가능하다. 우리은행과 우리금융그룹 계열사, 제휴 금융사의 대출 한도와 조건을 한 번에 확인할 수 있는 '포용금융 통합한도 조회' 기능도 제공한다.

이정호 우리은행 개인상품마케팅부 차장은 "우리 WON Dream 갈아타기 대출은 우리금융그룹 계열사에서 고금리 대출을 이용 중인 중·저신용 고객에게 은행권 대환 기회를 제공하기 위한 포용금융 상품"이라며 "앞으로도 금융 취약계층에게 실질적인 도움이 되는 맞춤형 금융상품을 지속 확대하겠다"고 말했다.