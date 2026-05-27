금융보안원, '금융AI보안지원센터' 가동…중소금융사 AI 위협 대응 지원

금융보안원이 고성능 인공지능(AI)에 따른 보안위협 확대에 대응하기 위해 '금융AI보안지원센터' 운영을 시작했다고 27일 밝혔다.

지원센터는 AI 보안위협 대응에 어려움을 겪는 중소 금융사의 애로사항을 접수하고 대응 요령을 안내한다. 향후 신규 AI 모델의 사이버보안 성능, 방어 목적의 AI 기술 활용 방안 등 고성능 AI 보안위협 대응에 필요한 사항도 기술 상담과 자문을 할 예정이다. 필요 시 AI를 활용한 모의해킹 서비스도 제공한다.

AI 보안위협 대응과 관련한 문의나 애로사항이 있는 금융사는 금융보안 레그테크 포털, 이메일([email protected]), 전용 핫라인(02-3495-9851~2) 등을 통해 지원센터에 연락하면 된다. 문의를 접수한 뒤 내·외부 전문가 검토를 거쳐 답변을 회신할 예정이다.

금융보안원은 다음 달 조직개편을 통해 금융AI보안연구소를 신설하고 연구소 산하에 지원센터를 정식 설치할 예정이다.

박상원 금융보안원장은 "고성능 AI에 의한 대량의 취약점 발견과 같은 보안위협이 빠르게 현실화되고 있어 금융사들의 AI를 활용한 보다 속도감 있는 보안 대응이 필요한 시점"이라며 "지원센터를 통해 중소 금융사를 지원하고 전 금융권 AI 공동 방어체계를 구성해 빠르게 진화하는 AI보안 위협에 적극 대응해 나갈 것"이라고 말했다.