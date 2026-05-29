韓銀, 금리 올린다

한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.5%로 8회 연속 동결한 가운데 금리인상 전환을 사실상 공식화했다. 반도체발(發) 견조한 성장세 속에 물가 리스크가 커진다는 판단에서다. 올해 경제성장률 전망치와 소비자물가 전망치는 각각 2.6%, 2.7%로 상향조정했다.

한은 금통위는 28일 서울 중구 한은 본관에서 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 연 2.5%로 동결했다. 특히 장용성·유상대 금통위원은 기준금리를 2.75%로 인상하는 것이 바람직하다는 소수의견을 냈다.

금통위는 이날 금리를 동결했지만 "물가상승 압력의 확대 정도와 경기개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 기준금리 인상시기 등을 결정해 나가겠다"고 밝히며 사실상 긴축전환을 공식화했다. 6개월 뒤 기준금리를 전망한 점도표에서도 금통위원들의 시각은 현 기준금리보다 높은 수준에 집중됐다. 7명의 금통위원이 익명으로 3개씩 총 21개 점을 찍은 결과 10개가 3.0%에 분포했고 7개는 2.75%에 찍혔다.

한은은 수정 경제전망에서 올해 성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 높였다. 내년 성장률 전망치 역시 1.8%에서 2.1%로 상향조정했다. 소비자물가 상승률 전망치는 올해는 기존 전망보다 0.5%포인트 높인 2.7%, 내년엔 0.3%포인트 올린 2.3%로 제시했다. 신현송 한은 총재는 "물가, 성장, 환율, 부동산을 봤을 때 갈 길이 명확하다"며 "기준금리를 앞으로 올림으로써 이런 여러 가지 요소를 일관성 있게 관리하는 기회가 될 것"이라고 밝혔다.