단 한 번으로 13건 채무 한번에 정리… 월 이자 '23만원' 줄었네

온라인투자연계금융(온투) PFCT를 이용한 차주가 대환대출을 통해 월평균 23만원 이상의 이자 비용을 아낀 것으로 나타났다.

PFCT는 자사 플랫폼 '크플'의 개인신용대출 대환 서비스 누적 취급액이 100억원을 돌파했다고 28일 밝혔다.

PFCT는 지난해 12월16일 개인신용대출 대환 서비스를 처음 출시한 이후 약 5개월간 총 228명 중저신용 차주에게 104억원 규모의 대환대출을 공급했다.

취급된 대환대출의 가중평균 금리는 10.21%로 집계됐다. 대출자 평균 신용점수(NICE 기준)는 749.6점이다. 세부 신용점수 분포를 보면 700~799점 구간이 전체 차주의 62.3%로 가장 높은 비중을 차지했다. 여기에 600~699점 구간 비중도 20.2%에 달했다. 전체 차주의 83.5% 이상이 금융권 기준 신용평점 하위 20~50% 수준에 해당하는 중저신용자로 분석됐다.

크플 대환대출 서비스는 기존 제도권 금융에서 상대적으로 높은 금리를 적용받거나 1금융권과 2금융권 사이의 '금리 절벽'에 놓인 중저신용자에게 실질적인 금융 접근 기회를 제공하고 있다는 점에서 의미가 크다.

대환을 통한 중저신용자의 금융비용 절감 효과도 확인됐다. 대출자 1인당 월평균 이자 절감액은 23만4000원으로 추산됐다. 기존 대비 평균 29.8% 수준의 월 이자 경감 효과를 제공했다. 연간 기준으로는 대출자 1인당 약 281만원의 절감 효과가 발생하는 셈이다.

단 한 번의 대환 실행만으로 최대 13건의 기존 채무를 일괄 정리한 사례도 확인됐다. 여러 금융기관에 분산된 채무를 하나로 통합 및 재편함으로써 중저신용자의 상환 관리 부담과 금융 스트레스를 동시에 줄일 수 있었다.

대출자 평균 연령은 42.3세다. 연령별 비중은 40대가 39.5%로 가장 높았다. 이어 △30대 35.5% △50대 이상 21.5% △20대 3.5% 순으로 나타났다. 30~40대 비중은 전체의 약 75%다. 생활자금·주거비·교육비 부담을 실질적으로 안고 있는 핵심 경제활동층 중심으로 대환 수요가 형성된 것으로 분석된다.

중저신용자 대상 대환대출 공급과 금융 비용 절감 효과가 가능했던 건 자체 AI 신용리스크 관리 솔루션인 '에어팩'(AIRPACK) 덕분이라는 게 회사 설명이다.

이수환 PFCT 대표는 "크플이 제공하는 대환대출 서비스는 단순한 금리 인하 상품이 아니라, 중저신용자가 보다 안정적인 금융 구조 안으로 재진입할 수 있도록 돕는 포용금융 플랫폼"이라며 "앞으로도 AI 신용평가 기술을 통해 기존 금융권의 '금리 절벽'을 완화하고 더 많은 금융 소비자들에게 합리적인 금융 접근 기회를 제공해 나가겠다"고 말했다.