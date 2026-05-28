"게임 하면서 ADHD 진단"…AI가 아형까지 85% 정확도로 분류

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아이가 게임을 하는 동안 AI(인공지능)이 ADHD 증상을 자동 분류해내는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

한국뇌연구원 허향숙 단장 연구팀은 게임 기반 디지털 콘텐츠 데이터를 활용해 ADHD 아동의 증상 유형을 85.7%의 정확도로 자동 분류하는 AI 모델 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

ADHD는 주의력 저하와 과잉행동 등 증상이 다양하게 나타나는 신경 발달질환이다. 크게 두 가지 유형으로 나뉜다. 멍하니 있거나 집중을 못 하는 '주의력형(ADHD-I)'과 가만히 있지 못하고 충동적으로 행동하는 '과잉행동형(ADHD-HI)'이다. 유형에 따라 치료 방향이 달라지지만, 지금까지는 전문가의 관찰과 면담에 의존해 판별하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 6~13세 ADHD 아동들에게 디지털 게임 콘텐츠를 수행하게 하면서 반응 시간, 터치 패턴, 터치 정확도 등 행동 데이터를 수집했다. 핵심은 이 데이터를 게임 초반과 후반으로 나눠 분석했다는 점이다. 시간이 지날수록 두 유형 간 행동 차이가 더욱 뚜렷하게 나타났는데, 주의력형 아동은 과잉행동형에 비해 결정을 내리는 데 시간이 더 걸리고, 불필요한 터치가 잦으며, 난이도 변화에 적응하는 속도도 느린 것으로 확인됐다. AI 모델은 이러한 패턴 차이를 학습해 두 유형을 85.7%의 정확도로 자동 분류해냈다.

이번 연구가 주목받는 이유는 특수 장비나 병원 환경이 필요 없다는 점이다. 아이가 집이나 학교에서 태블릿으로 게임을 하는 것만으로도 진단 보조에 필요한 데이터를 수집할 수 있다. 임상 현장의 제약을 넘어 일상에서 ADHD를 조기에 발견하고 지속적으로 모니터링할 수 있는 도구로 확장될 가능성을 열었다는 평가다.

허향숙 단장은 "이번 연구는 ADHD의 복잡한 증상을 디지털 행동 데이터와 AI로 정밀하게 구분할 수 있음을 보여준 선도적 사례"라고 말했다.

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