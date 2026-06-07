"반도체 장비용 부품" 아이코어, 딥테크·포스트 팁스 모두 선정

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2026년 오토메이션 월드 전시회에 참가한 아이코어 /사진=아이코어

머신비전 부품 개발 스타트업 아이코어가 2026년 딥테크 팁스와 포스트 팁스 프로그램에 모두 선정됐다고 7일 밝혔다. 아이코어는 프로그램으로 최대 22억원의 R&D(연구개발) 및 사업화 자금을 받게 됐다.

2019년 설립된 아이코어는 스트로브 컨트롤러(아이펄스), 초고휘도 조명(아이라이트), 오토포커스 모듈(아이포커스) 등 머신비전 제품을 개발·양산 중인 스타트업이다. 지난해 일본, 독일, 미국을 포함한 글로벌 10개국의 장비회사에 제품을 공급했다. 특히 일본 반도체 장비업체들이 아이코어 부품을 채택하면서 매출 확대에도 청신호가 켜진 상태다.

올해 개편된 두 프로그램은 일반 팁스를 졸업한 기업 중 성장 가능성이 높은 곳에 제공되는 후속 사업이다. 먼저 딥테크 팁스는 일반 팁스를 졸업한 12대 신산업 분야의 딥테크 기업들 중 우수기업을 선정해 3년간 최대 15억원의 추가 R&D 비용을 지원하는 사업이다.

아이코어는 딥테크팁스 운영사인 포스코홀딩스의 투자를 유치하고 팁스 과제에 성공하며 지원 자격을 획득했다. 아이코어는 딥테크 팁스로 '레이저 형광 방식을 이용한 반도체 초미세 머신비전 검사용 차세대 초고휘도 조명 솔루션'을 개발할 예정이다.

동시에 선정된 포스트 팁스도 팁스 졸업기업 중 우수 평가를 받은 곳에 사업화 자금을 지원하는 사업이다. 포스트 팁스의 지원금액은 최대 7억원이다. 아이코어는 두 사업에 연달아 선정되며 최대 22억원의 지원을 받을 수 있게됐다.

아이코어를 딥테크 팁스 프로그램에 추천한 포스텍홀딩스의 고병철 대표는 "아이코어가 초고휘도 조명 관련 세계 최고의 원천기술을 가지고 있다"며 "또 검증된 상용화 경험, 글로벌 기반의 고객 및 탄탄한 팀원을 모두 보유한 상태"라고 말했다.

그러면서 "향후 포스텍홀딩 포스텍과 포스코 네트워크를 통한 실증 지원과 사업 구조 고도화, 그리고 후속 재무 전략까지 전 단계에서 아이코어의 스케일업을 총체적으로 지원할 계획"이라고 강조했다.

박철우 아이코어 대표는 "딥테크 팁스와 포스트 팁스에 동시에 선정되는 것은 기술력과 미래 성장 가능성을 동시에 인정받은 결과"라며 "더욱 뛰어난 제품을 개발하고 글로벌 진출을 가속할 것"이라고 말했다.

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