에쓰오일 과학문화재단, 초등학생 대상 과학 아카데미 개최

안와르 알 히즈아지 에쓰오일(S-OIL) CEO./사진제공=에쓰오일

에쓰오일(S-OIL)이 설립한 공익재단 에쓰-오일과학문화재단이 초등학생들에게 과학 체험 기회를 제공하는 '과학 아카데미'를 개최한다고 22일 밝혔다.

에쓰-오일과학문화재단은 에쓰오일이 국가 과학 발전에 기여하고자 2011년 설립한 재단이다. 재단은 청소년 대상 과학 프로그램 운영 외에도 과학 분야 우수학위 논문상 시상, 차세대 과학자상 운영, 이공계 국제학술포럼 개최 등 연구 지원과 인재 양성을 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.

올해 과학 아카데미는 학교를 직접 찾아가 과학 체험과 실험 활동을 지원하는 '과학관이 간다'와 학생들을 국립과천과학관으로 초청하는 '어서와 과학관' 등 두 가지 프로그램으로 운영된다. 총 8회에 걸쳐 약 500명의 초등학생들이 참여할 예정이다.

제1회 '과학관이 간다' 프로그램은 22일 강원도 인제군 한계초등학교에서 전교생 41명을 대상으로 진행됐다. 학생들이 실제 과학관을 방문한 듯한 경험을 할 수 있도록 학교 내에 다양한 전시물을 설치했다.

에쓰오일 관계자는 "과학 강연과 실험 프로그램도 함께 마련해 많은 학생들의 참여를 이끌었다"고 했다.