고개 숙인 정용진 "모든 책임은 제게"

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 스타벅스 '탱크데이' 사태 관련 대국민 사과 기자회견에서 고개를 숙이고 있다. /사진=뉴시스

정용진 신세계그룹 회장이 사회적 논란이 된 스타벅스코리아의 '5·18 탱크데이' 마케팅과 관련, "어떠한 변명도 하지 않겠다"며 "이번 일에 대한 모든 책임은 제게 있다"고 대국민 사과를 했다.

정 회장은 26일 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 열린 대국민 사과 기자회견에서 "이번 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느꼈다는 사실을 매우 무겁게 받아들인다"며 이같이 밝혔다. 이어 "저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 우리 사회의 역사와 희생을 기억하고 늘 국민의 마음을 깊이 이해하고 존중하겠다"고 덧붙였다.

다만 정 회장은 이번 사태 이후 현장직원들에게 여론의 비판이 쏠리는데 경계감을 나타냈다. 그는 "지금도 전국의 매장에서 묵묵히 일하는 수많은 스타벅스코리아 파트너와 현장직원이 있다"며 "부디 이분들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다"고 말했다.

정 회장은 "각자 생각은 다를 수 있지만 더 좋은 대한민국을 만들고 더 나은 세상을 미래세대에게 남겨주고 싶다는 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿는다"며 "저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고 더 노력하겠다. 더 많이 듣겠다. 더 무겁게 책임지겠다"고 밝혔다. 그러면서 "내부 시스템과 리스크 관리체계를 근본부터 다시 점검하고 사회적 책임에 대한 기준도 높이겠다"며 "오늘의 사과를 끝이 아닌 시작으로 삼고 말이 아닌 행동으로 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다"고 했다.