판매부터 정비까지 원스톱으로… KGM, '3S 복합 대리점' 전격 개소

KG모빌리티가 차량 판매부터 정비까지 원스톱서비스를 제공하는 3S 복합 대리점을 개손한다고 28일 밝혔다./사진제공=KG모빌리티

KG모빌리티(3,425원 ▼30 -0.87%)(KGM)가 차량 판매부터 정비까지 원스톱서비스가 가능한 '3S 복합 대리점'을 개소한다고 28일 밝혔다. KGM은 지난 27일 브랜드 최초의 '3S 복합 대리점' 영업을 알리는 개소식을 진행했다.

이번에 새롭게 선보이는 '3S 복합 대리점'은 고객 접점 확대는 물론 브랜드 경험을 강화하기 위해 KGM 부평서비스센터 부지를 활용해 원스톱 서비스가 가능한 '인천부평대리점'으로 확대 운영된다.

이번에 선보이는 3S 복합 대리점은 KGM 부평서비스센터(인천 부평 소재)의 약 2천 평 대지를 활용했다. △차량 전시·시승·구매를 담당하는 판매(Sales) △차량 점검과 수리를 제공하는 서비스(Service) △KGM 순정 부품을 상시 보유해 신속한 정비를 지원하는 부품(Spare parts) 체계를 한데 모은 복합 모빌리티 공간이다.

뿐만 아니라 넓은 정원과 쾌적한 휴게 공간은 물론 스크린 골프와 골프 연습 타석까지 마련해 서비스 대기시간에 이용할 수 있게 했다.

그동안 차량 구매와 정비를 위해 전시장과 서비스센터를 각각 방문해야 했던 고객들은 이번 3S 복합 대리점 개소를 통해 차량 관리 전반에 걸친 모든 서비스를 한 곳에서 원스톱으로 해결할 수 있게 됐다.

권교원 KGM 전무는 "이번 3S 복합 대리점은 단순히 차량을 판매하는 공간을 넘어 구매부터 사후 관리까지 고객의 자동차 생활 전반을 책임지는 거점을 확보했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 고객 접점을 대폭 강화하고 고품질의 서비스를 제공하기 위해 거점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.