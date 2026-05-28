이두희 국방부차관, 스웨덴 국방차관 접견…"국방·방산협력 강화"

5월 28일(목) 오후 이두희 국방부차관이 피터 산드발(Peter Sandwall) 스웨덴 국방차관을 만나 악수를 나누고 있다. /사진제공=국방부.

이두희 국방부차관이 28일 오후 국방부 청사에서 피터 산드발 스웨덴 국방차관을 만나 양국의 국방·방산협력 강화 방안과 지역안보정세 등에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

양 차관은 6·25 전쟁 당시 스웨덴의 의료지원단 파견과 중립국 감독위원회 참여 등으로 이어져 온 오랜 연대와 신뢰를 바탕으로, 양국 간 국방 협력을 더욱 내실 있게 발전시켜 나가기로 했다.

아울러 최근 유럽과 인도·태평양 지역 간 안보 연계성이 심화되고 있다는 점에 인식을 같이하며, 주요 안보정세를 공유했다.

산드발 차관은 인태지역 핵심국인 한국과의 안보협력 중요성을 강조하며, 한국과의 교류를 확대해 나가겠다고 밝혔다. 이두희 차관은 북한의 핵·미사일 능력 고도화와 북·러 간 불법적 군사협력이 국제사회에 미치는 위협을 강조하고, 한반도 평화공존 정책에 대해 스웨덴 측의 지지를 당부했다.

양 차관은 미래전에 대비하여 우주 분야 등의 국방과학기술 분야의 협력과 무기체계에 대한 방산 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다.