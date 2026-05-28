벤츠 공식 파트너 한성자동차, '2025 딜러 어워드' 다수 부문 수상

지난 20일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 열린 메르세데스-벤츠 코리아 '2025 딜러 어워드'에서 기념사진을 촬영하고 있는 모습/사진= 한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 파트너 한성자동차가 지난 20일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 열린 메르세데스-벤츠 코리아 '2025 딜러 어워드'에서 다양한 부문 수상을 통해 고객 경험과 서비스 경쟁력을 다시 한번 입증했다고 28일 밝혔다.

메르세데스-벤츠 코리아가 주관하는 '딜러 어워드'는 전국 공식 파트너사와 임직원을 대상으로 판매 실적과 고객 만족도, 서비스 품질, 운영 역량 등을 종합 평가해 시상하는 행사다. 올해 시상식에서는 총 31개 부문에 대한 시상이 진행됐으며 벤츠 코리아와 전국 공식 파트너사 임직원 260여명이 참석했다. 벤츠 코리아는 지난달 도입한 차량 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처' 체계에 맞춰 향후 '딜러 어워드'를 '파트너 어워드'로 개편할 예정이다.

한성자동차는 이번 어워드를 통해 세일즈와 서비스 등 고객 접점 전반에서 고르게 수상 실적을 기록했다. 특히 판매 실적과 고객 만족도, 서비스 품질, 운영 역량 등을 종합 평가하는 주요 부문에서 순위권에 포함됐다. 또 '최고의 AS 매니저', '최고의 인증중고차 전기차·최상위 차량 전시장' 부문에서는 최고 성과를 기록했다.

이밖에 삼성·방배·강남·용산·강릉·인천송도 전시장과 인증중고차 용답·수원권선 전시장 등 전국 주요 고객 접점 전시장이 수상 리스트에 포함됐으며 인증중고차(CPO)와 전기차(BEV), 최상위 차량(TEV+) 관련 부문에서도 고르게 이름을 올렸다.

한성자동차는 '리테일 오브 더 퓨처' 전환에 맞춰 고객 경험 중심의 운영 체계 강화에 집중하고 있다. 판매부터 차량 관리, 인증중고차, 재구매까지 이어지는 고객 여정 전반에서 일관되고 차별화된 서비스를 제공하기 위해 서비스 인프라와 디지털 시스템, 인재 육성에 대한 투자를 지속해서 확대 중이다.

이를 통해 고객은 차량 구매 과정뿐 아니라 상담, 금융, 차량 관리, 사후 서비스에 이르기까지 보다 체계적이고 신뢰도 높은 프리미엄 서비스를 경험할 수 있다. 또한 전국 어느 전시장과 서비스센터를 방문하더라도 균일한 수준의 고객 경험을 받을 수 있도록 운영 표준화와 서비스 품질 강화에도 힘쓰고 있다.

김마르코 한성자동차 대표는 "이번 수상은 고객 만족과 서비스 품질 향상을 위해 현장에서 최선을 다해온 임직원들의 노력 덕분에 가능했던 성과"라며 "앞으로도 고객 경험을 최우선 가치로 두고 고객이 한성자동차만의 차별화된 프리미엄 서비스를 체감할 수 있도록 지속해서 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.