컬리, AI 솔루션 기업 '원지랩스' 인수…AX 가속화 박차

리테일 테크 기업 컬리가 AI(인공지능) 솔루션 전문기업 원지랩스를 인수하고 전사적 AI 전환(AX, AI Transformation) 전략 강화에 나선다.

컬리는 AI기술 기반 사업 경쟁력 강화와 운영 효율성 제고를 위해 원지랩스와 소규모 주식교환 방식의 인수를 결정했다고 1일 밝혔다. 주식교환은 오는 8월 완료될 예정이며 이후 원지랩스는 컬리의 100% 자회사로 편입된다.

이번 인수를 통해 컬리는 서비스 전반에 AI 활용을 확대하고 AI 거버넌스 체계 구축과 AI 기반 신규 사업 발굴에 속도를 낼 계획이다. 특히 완전자회사 편입 이후에는 양사 간 협업과 의사결정이 한층 긴밀해지면서 AX 추진력이 강화될 것으로 기대하고 있다.

양사는 현재 광고 제작 자동화를 위한 '크리에이티브 AI', 고객 응대 시스템인 'AICS(AI Customer Service·AI 고객서비스)', 광고 플랫폼(DSP·광고 수요자 플랫폼) 내재화 프로젝트 등을 공동 개발 중이다.

크리에이티브 AI는 광고 배너와 상품 소개 이미지 제작 과정 전반을 AI가 지원해 업무 생산성을 높이는 솔루션이다. AICS는 컬리 고객센터에 적용돼 고객 문의 응대와 주문 취소, 반품 등의 업무를 수행하고 있으며 현재 당일 접수 문의의 약 40%를 처리하고 있다.

컬리는 AI 기술 내재화를 위해 원지랩스 곽근봉 대표를 AX센터장으로 선임했다. AX센터는 컬리의 AI 도입과 활용을 총괄하는 조직으로, 곽 대표는 원지랩스와 AX센터를 함께 이끌며 AI 기술 개발과 사업 적용을 확대할 예정이다.