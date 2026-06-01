"네 모든 삶에 '자유'라는 토핑을..." MZ세대 놀이터 된 도미노피자

도미노피자가 새로운 브랜드 캠페인 'Play Free 2.0'을 공개했다고 1일 밝혔다.

이번 브랜드 캠페인은 지난해 LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자 출시와 함께 시작해 누적 조회수 7000만회를 달성한 'Play Free 1.0' 캠페인의 후속작으로 '너의 모든 삶에 자유라는 토핑을' 이란 핵심 메시지를 담았다.

도미노피자의 'Play Free 2.0' 캠페인엔 수많은 MZ 세대 모델들이 도미노 포테이토 피자, 블랙타이거 슈림프 피자, 페퍼로니 피자를 각자 원하는 방식대로, 자유롭게, 유쾌하게 즐기는 모습을 담았다.

특히, '너의 모든 삶에 자유라는 토핑을'이란 메시지 아래 'EAT FREE', 'FEEL FREE', 'THINK FREE', 'GO FREE', 'LOVE FREE'란 5개의 서브 메시지를 통해 도미노피자라는 브랜드가 추구하는 가치를 표현했다.

이번 브랜드 캠페인은 TV 뿐 아니라 극장, 지하철 등 오프라인 매체 뿐 아니라 네이버, SNS 등 온라인 매체에도 송출해 고객 접점을 늘릴 예정이다.