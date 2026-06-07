"부적절한 마케팅"...스타벅스 본사, 5·18단체에 '탱크데이' 사과

(서울=뉴스1) 박지혜 기자 = 31일 서울 시내 한 스타벅스 매장 앞으로 시민들이 지나가고 있다. 스타벅스코리아 최대 주주인 이마트는 '5·18 탱크데이' 논란에 따른 고객 환불 요구가 이어지자 다음 달 1일부터 14일까지 한시적으로 전액 환불을 시행한다고 밝혔다. 2026.5.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박지혜 기자

스타벅스 미국 본사가 스타벅스 코리아의 5·18 '탱크데이' 사태에 대해 "결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅"이라며 사과의 뜻을 전했다.

5·18 민주화운동 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 기념재단은 스타벅스 미국 본사로부터 이같은 입장을 받았다고 7일 밝혔다. 본사는 재단 측에 "5·18 민주화운동의 역사적 의미와 피해자들의 아픔에 대해 사과한다"며 "5월 단체의 요구 사항은 내부 고위 경영진에 보고했다"고 답변했다.

앞서 3단체와 재단은 이달 1일 미국 본사에 서한을 보내고 경영진의 개입과 진상 조사, 공식 사과와 재발 방지 대책 수립 등을 요구했다.

또 이마트의 2대주주인 국민연금공단도 2일 3단체와 재단이 제안한 내용을 "검토하겠다"고 회신했다. 이들은 국민연금공단에 공문을 보내고 사회적 가치를 훼손하는 기업을 감시하고 조치를 취해줄 것과 이마트에 대한 주주권 행사 방안을 검토해달라고 지적했다.

스타벅스 코리아는 지난달 18일 텀블러 '탱크데이' 행사로 역사 인식 부재 논란을 빚었다. 홍보 문구로 '탱크', '책상에 탁' 등의 문구를 사용해 5·18 당시 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 희화화했다는 비판이 나왔다.