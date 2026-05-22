"美 CPA 자격증 없다"…김덕현, 박충식 후보 '허위사실공표' 선관위 고발

22일 김덕현 국민의힘 연천군수 후보가 기자회견문을 낭독하고 있다. /사진=노진균 기자

김덕현 국민의힘 경기 연천군수 후보가 박충식 더불어민주당 후보의 '미국공인회계사'(USCPA) 경력에 대해 의혹을 제기하며 허위사실공표 혐의로 선관위에 고발했다.

김 후보는 22일 이와 관련한 기자회견을 열고 "박 후보가 선거공보와 선거벽보, 각종 홍보물에 기재한 '미국공인회계사'(AICPA) 이력은 허위일 가능성이 매우 높다"며 공직선거법상 허위사실공표 혐의에 대한 선관위의 철저한 조사를 촉구했다.

김 후보 측은 미국공인회계사 자격은 단순 시험 합격만으로 취득되는 것이 아니라 시험 합격 후 실무 경력과 검증 절차를 거쳐 해당 주(州) 회계위원회로부터 정식 라이선스를 받아야 한다고 설명했다.

이어 "정식 라이선스를 취득해야만 '공인회계사' 명칭 사용과 회계감사 업무 수행이 가능하다"고 밝혔다.

박충식 민주당 연천군수 후보 선거 공보물. /사진제공=독자제공

그러면서 "선거캠프가 미국 각 주 회계위원회의 공식 라이선스 조회 시스템을 통해 확인한 결과 '박충식' 명의의 등록 기록을 찾지 못했고, 국내 금융위원회 외국공인회계사 등록 명부에서도 확인되지 않았다"고 강조했다.

또 "박 후보가 △2010년 경기도의원 선거 △2018년 연천군의원 선거 △2022년 경기도의원 선거 등 과거 선거에서도 동일한 경력을 사용했다"며 "사실이라면 오랜 기간 군민에게 허위 정보를 제공한 것"이라고 주장했다.

특히 "군수는 막대한 예산과 행정을 책임지는 자리인 만큼 회계·재정 전문성은 중요한 자질"이라며 "예산 전문성을 강조하기 위해 허위 경력을 활용했다면 이는 단순 실수가 아니라 유권자의 선택권을 침해하는 중대한 사안"이라고 지적했다.

선관위를 향해서는 "공직선거법 제64조에 따라 선거벽보상 허위사실 여부를 신속히 조사하고 관련 증빙자료 제출 여부를 확인해 달라"고 요청했다.

한편 미국 공인회계사는 CPA(Certified Public Accountant) 혹은 USCPA라고 표기하는 것이 올바르지만 국내에서는 미국회계사회의 약칭인 AICPA(American Institute of Certified Public Accountants)를 미국 공인회계사라는 의미로 표기하기도 한다. 또한 국내에서 미국 공인회계사 시험 응시 자격을 위한 교육과정을 이수할 수 있고 필기시험까지 치를 수 있다.