과천 미래 맞구도…신계용 "검증된 추진력", 김종천 "힘 있는 여당"

신계용 후보가 지난 21일 중앙공원에서 출정식을 열고 본격 선거전에 돌입했다./사진제공=신 후보 선거캠프

6·3 지방선거를 앞두고 경기 과천시장 선거전이 본격적으로 달아오르고 있다.

신계용 국민의힘 후보와 김종천 더불어민주당 후보가 같은 날 공식 출정식을 열고 각각 '검증된 추진력'과 '힘 있는 여당 시장론'을 전면에 내세우며 민심 공략에 나섰다.

신 후보는 지난 21일 과천 중앙공원에서 출정식을 열었다. 신 후보는 "앞으로의 4년은 과천의 미래 경쟁력을 결정할 매우 중요한 시간"이라며 "신뢰와 결단, 추진력을 바탕으로 다음 세대를 준비하는 시장이 되겠다"고 밝혔다.

신 후보는 재임 기간 성과를 제시했다. 환경사업소 부지 선정과 과천~위례선 민자 적격성 조사 통과, GTX-C 노선 전용 구간 확보, 단설중학교 부지 확보 등을 언급하며 "현재 진행 중인 사업들을 안정적으로 완성하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

특히 과천이 대규모 변화의 중심에 서 있다는 점을 부각했다. 신 후보는 "경마공원 이전 반대와 종합병원 건립, 신도시 개발, 원도심 재건축·재개발 같은 굵직한 현안이 동시에 진행되고 있다"며 "이럴 때일수록 안정감과 추진력을 갖춘 리더십이 필요하다"고 말했다.

이어 신천지 건물 용도 변경 문제와 데이터센터 불허, 송전탑 지중화, 교육 구조 개선 등 시민 생활과 직결된 현안 해결 의지도 밝혔다.

김종천 후보가 지난 21일 과천소방서에서 출정식을 열고 선거전에 돌입했다./사진제공=김 후보 선거캠프

같은 날 김 후보도 과천소방서 삼거리에서 공식 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

'시민과 함께하는 출정식'을 내걸고 민주당 시·도의원 후보들과 함께하는 '원팀' 형태로 진행됐다.

김 후보는 "힘 있는 여당 시장이 되어 정부·경기도·국회와 긴밀히 협력하겠다"며 "과천 시민에게 더 큰 상생의 기회를 돌려드리겠다"고 약속했다.

민주당 시·도의원 후보들 역시 연단에 올라 여당프리미엄을 앞세우며 "시장과 시의원 모두 민주당을 선택해 달라"고 입을 모았다.

김 후보는 핵심 공약으로 △품격 있는 문화예술도시 조성 △중·고교 교육구조 개선 △교통문제 해결 △AI·바이오 클러스터 구축 등을 제시했다. 특히 과천을 첨단 산업과 문화가 공존하는 미래형 도시로 육성하겠다는 비전을 강조했다.