"부정승차는 범죄입니다"…서울교통공사, '부정승차 예방 캠페인'

이달 6일부터 22일까지 서울교통공사와 유관기관 관계자들이 서울 지하철 주요 역에서 부정승차 예방 캠페인을 진행했다./사진제공=서울교통공사

서울교통공사는 수도권 도시철도 운영기관들과 손을 잡고 '2026년 상반기 부정승차 예방 캠페인'을 실시했다.

26일 서울교통공사에 따르면 2023년부터 지난해까지 최근 3년간 적발한 부정승차는 연평균 5만 3000건으로 집계됐다. 이에 따른 부과금 징수액도 25억 원을 웃도는 것으로 나타났다. 우대용 교통카드 부정 사용 사례가 전체 부정승차 유형 중 약 80%를 차지했다.

이번 캠페인은 이달 6일부터 22일까지 왕십리역, 홍대입구역, 석계역, 보문역, 김포공항역, 강남역 등 주요 환승역을 중심으로 진행됐다. 코레일·공항철도·우이신설경전철·서울시메트로9호선·김포골드라인·신분당선 등 수도권 도시철도 운영기관들이 참여했다.

공사는 매년 부정승차 특별 단속과 예방 캠페인을 병행해왔다. 부정승차로 적발된 승객이 부가금을 납부하지 않을 경우 무관용 원칙을 적용해 법적 조치를 이어 나가고 있다. 부정승차로 단속될 경우, 철도사업법 및 여객운송약관에 따라 운임과 운임의 30배에 달하는 부가운임을 납부해야 한다. 과거 부정승차 내역이 있는 경우에는 과거 사용분까지 소급한다.

공사는 앞으로도 수도권 도시철도 운영기관들과 협력해 예방 활동과 현장 계도를 지속 강화해 나갈 계획이다. 마해근 서울교통공사 영업본부장은 "지하철은 시민들의 소중한 세금과 정당한 운임으로 운영되는 공공재"라며 "부정승차는 명백한 범죄 행위라는 인식이 널리 퍼져 정당한 승차권을 사용하는 올바른 지하철 문화가 정착되기를 바란다"고 말했다.