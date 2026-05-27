경기도, 노후 산업단지 14곳 경쟁력 끌어올린다…현장 조사 착수

경기도청 전경./사진제공=경기도

경기도가 다음달까지 노후산업단지 14개소를 대상으로 현장 조사에 착수한다고 27일 밝혔다.

이번 조사는 '경기도 산업단지 및 공업지역 활성화 지원 조례'에 따른 법정 실태조사로 2021년 이후 5년 만이다. '경기도 노후산업단지 경쟁력강화계획 수립 용역' 일환으로 추진하며 용역 수행기관인 지방행정발전연구원이 합동으로 진행한다.

조사 대상은 △파주LCD일반산업단지 △파주출판문화정보국가산업단지 △선유일반산업단지 △양문일반산업단지 △검준일반산업단지 △용현일반산업단지 △동두천일반산업단지 △안성제2일반산업단지 △수원델타플렉스 △송탄일반산업단지 △향남제약일반산업단지 △가장일반산업단지 △성남일반산업단지 △아산국가산업단지다.

도는 이번 현장조사에서 기반시설 및 근로환경 등 현안 진단, 산업 전환 잠재력 및 디지털 혁신 역량, 탄소중립·특화산업 전략, 공간 재구조화 및 거점 연계 가능성 등을 점검할 계획이다.

지난달 30일 열린 '노후산업단지 입주기업협의체 간담회'에서 제기된 현장 애로사항도 함께 확인한다. 당시 기업들은 업종 제한 완화, 주차공간 부족, 기숙사 및 정주여건 개선, 환경기초시설 부담 완화, 공장형 세탁업 허용 등 다양한 제도개선 과제를 건의했다.

도는 현장조사 결과를 바탕으로 올해 7월 중 노후산업단지 실태조사 및 경쟁력강화계획 수립을 위한 중간보고를 진행할 예정이다.

이민우 산업입지과장은 "노후 산업단지는 시설개선을 넘어 산업구조 전환과 미래 신산업 거점으로의 재편이 필요한 시점"이라면서 "현장 의견을 바탕으로 산업단지별 맞춤형 경쟁력 강화 전략과 실행 가능한 정책 과제를 마련하겠다"고 말했다.