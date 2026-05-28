성남시 내년 개교 '분당중앙과학고' 지역인재 20% 선발 확정

성남 분당중앙과학고등학교 조감도./사진제공=성남시

경기 성남시가 내년 3월 개교하는 (가칭)분당중앙과학고등학교 신입생 입학전형의 지역인재 선발비율이 모집 정원의 20%로 확정됐다고 28일 밝혔다.

분당중앙과학고는 현재 분당중앙고를 증축해 설립한다. 분당중앙고가 공고한 내년도 입학전형에 따르면 신입생 정원은 일반전형 80명, 사회통합전형 20명 등 모두 100명이다. 이중 일반전형전체 정원의 최대 20명을 성남지역 학생으로 선발한다.

분당중앙과학고는 인공지능(AI) 중심 융합 교육과정을 학급당 20명씩 총 5학급 체제로 운영한다. 지원 자격은 원서 접수 시작 전날인 오는 8월23일을 기준으로 가족 모두 주민등록이 성남시로 돼 있으면서 실제 거주하는 성남지역 소재 중학교 졸업 예정자다.

분당중앙고는 오는 7월4일 오전 10시 학교 체육관에서 '2027년도 과학고 입학설명회'를 개최한다.

시는 분당중앙고의 과학고 전환과 개교 지원을 위해 지난해 10월13일 '교육경비 보조 및 교육 협력에 관한 조례'를 개정했다.

분당중앙고 인근 시유지를 제공하고, 학교 기숙사(생활관), 연구동(탐구관) 신축과 본관 건물 리모델링을 지원한다.

시에 따르면 전국 22곳 과학고 가운데 지역인재 선발 제도를 도입한 곳은 경기도 미래형 과학고 3곳뿐이다. 분당중앙과학고와 (가칭)부천과학고는 각각 20%, 경기북과학고는 10% 비율로 지역인재를 선발한다.

시 관계자는 "이번 20% 지역인재 선발 도입은 성남에서 자란 인재들이 최고 수준의 과학 교육을 받으며 미래 과학도로 성장하는 발판이 될 것"이라면서 "행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.